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美股中段升196點

2020-01-10 列印
　　中東局勢緩和，美國周四股市中段向好，杜指報二八九四一點，升一百九十六點；納指則報九二○二點，升七十三點。滙控美國預託證券價格見五十九點五一港元，跌零點三四港元；騰訊則見三百八十九點七四港元，跌零點二六港元。紐約期金報每盎司一千五百四十八點七美元，跌十一點五美元；紐約期油則報每桶五十九點三八美元，跌零點二三美元。
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