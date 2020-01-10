涉高官特首「起底」 TG群組管理員還柙

警方搗破一個名為「阿囝搵老豆老母」的Telegram，涉專門起底，針對特首林鄭月娥等高官，以及建制派議員等一千五百人，拘捕一名二十四歲女兼職侍應生，昨午解東區裁判法院，控以透過Telegram非法煽惑縱火損壞他人財產及煽惑他人惡意傷人等兩罪，被告毋須答辯。裁判官香淑嫻認為案件嚴重，加上被告有同黨身處海外，潛逃可能性高，故不准被告擔保，須還押看管。案件將柙後至二月二十日再訊。



其中一管理員已離港



消息稱，「阿囝搵老豆老母」的Telegram去年八月十二日開立，專門針對「藍絲」起底，對象括林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、刑事檢控專員梁卓然、高院法官彭寶琴、多名裁判官及影星阿叻（見圖）等，人數高達一千五百人。



據知，此Telegram除起底外，還發出近二百條訊息，其中十一月尾，警方調查發現有人在該個網絡平台中教人五種製造汽油彈的方法，用來攻擊警務人員，另在同一個月有人亦煽惑他人以弓箭襲擊警務人員。警方證實此Telegram共有四名管理人員，其中一人早前已離港，案中女被告去年十一月二十八日在寓所被捕。



由於高院去年十月三十一日已臨時頒令禁止網絡平台起底，故本案被告疑違反臨時禁制令，警方會就她涉「藐視法庭的禁令」作跟進。控方昨天在庭上透露，被告許佩怡管理的Telegram群組，自去年八月起發佈逾百條訊息，內容涉公開政府高官、警務人員及其親友的個人資料，並在網上煽動他人作違法活動，包括煽動他人使用汽油彈及弓箭，違反高院早前頒佈的兩個臨時禁制令，即禁止非法披露警務人員的個人資料，和禁止在網上平台發佈使用暴力的言論。控方不排除將增加控罪，或將案件轉至更高法院處理。據知，該群組目前仍然運作。



該群組共有四名管理員，其中一人已離港，另外兩人暫時身份不明，尚在監察名單上。控方考慮案情嚴重，加上其有同黨離港，難以排除被告潛逃的風險，又認為被告可能再犯，故反對她擔保。辯方澄清，被告只是群組的管理員，暫無明確證據顯示煽惑性訊息由她發出，又指被告並不認識其餘三位管理員，故不存在同黨會協助她潛逃的說法。