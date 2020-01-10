駱惠寧晤林鄭提四方面加強溝通

新任中聯辦主任駱惠寧昨天到禮賓府拜會特首林鄭月娥，雙方傾談了一個半小時。中聯辦事後發新聞稿，指雙方在會晤中提出四方面加強工作，包括「進一步貫徹落實好『一國兩制』方針，保持香港長期繁榮穩定；進一步推進止暴制亂、恢復秩序工作，維護香港法治；進一步發展經濟，改善民生，推進粵港澳大灣區建設；進一步加強溝通合作，更好履職盡責，共同把香港的事情辦好。」駱惠寧在會晤中又表示，中聯辦將一如既往，充分尊重、全力支持行政長官和特區政府依法施政。



昨天陪同駱惠寧前往禮賓府的，有中聯辦副主任陳冬，特區政府則只有特首辦主任陳國基陪同林鄭參與會晤，雙方會晤時間長達個半小時。據悉，會晤期間主要是林鄭發言，介紹特區政府工作。特首辦在會後發出新聞稿，指林鄭在會面中歡迎駱主任來港履新。她表示前年駱主任以山西省委書記身分訪港，雙方有很好的交流，令她感到駱主任對香港的關心。她指駱主任雖然剛履新，但已熟悉香港的情況，期望未來與駱主任加強溝通合作，推展各項涉及內地和香港的工作。



林鄭在會面中向駱主任介紹了特區政府在過去兩年多的各方面工作，以及自去年六月因修例而引起的社會動盪。雙方都認為香港過去七個月經歷了自回歸以來最嚴峻的情況，對社會各方面都造成極大影響，早日回復社會秩序是廣大市民的共同願望。林鄭指特區政府會按《基本法》及「一國兩制」方針，全力遏止暴力、維護法治，讓香港盡快走出目前的困局。雙方有信心在中央政府一如既往的大力支持下，香港可以重新出發，開創新的局面，更好地融入國家發展大局，達致長期繁榮穩定。



林鄭月娥在會面中亦表示，因應經濟情況嚴峻，普羅市民特別是基層的生活或會面對困難，特區政府會積極研究推出措施為市民紓困。



對林鄭勇氣和擔當表敬意



中聯辦的新聞稿則指，雙方就當前香港社會形勢及各自依法履職進行了充分交流。駱惠寧提到，二○一八年底率山西代表團來港考察招商時曾與林鄭進行友好交流，對林鄭的干練作風印象深刻。去年修例風波發生以來，林鄭帶領特區政府恪盡職守，全力止暴制亂、穩控局面，採取一系列措施扶助企業，紓解民困，做大量艱苦有效的工作，對林鄭的勇氣和擔當表示敬意。中聯辦將一如既往，充分尊重、全力支持行政長官和特區政府依法施政。



雙方都談到，要按照中央要求，「進一步貫徹落實好『一國兩制』方針，保持香港長期繁榮穩定；進一步推進止暴制亂、恢復秩序工作，維護香港法治；進一步發展經濟，改善民生，推進粵港澳大灣區建設；進一步加強溝通合作，更好履職盡責，共同把香港的事情辦好。」雙方堅信，有中央對香港的高度重視和關心，有強大祖國作堅強後盾，有香港社會各界的共同努力，香港一定能重回正軌，再創輝煌。