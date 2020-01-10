  • 2020年1月10日 星期五
  • 22º
  • 73%
熱門： 武漢肺炎口罩白衣女警修例風波鐵欄

日報新聞 > 港聞

駱惠寧晤林鄭提四方面加強溝通

2020-01-10 列印
■特首林鄭月娥在禮賓府與新任中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任駱惠寧會面。新華社
■警方截查在禮賓府外的請願人士。
Previous Next

        新任中聯辦主任駱惠寧昨天到禮賓府拜會特首林鄭月娥，雙方傾談了一個半小時。中聯辦事後發新聞稿，指雙方在會晤中提出四方面加強工作，包括「進一步貫徹落實好『一國兩制』方針，保持香港長期繁榮穩定；進一步推進止暴制亂、恢復秩序工作，維護香港法治；進一步發展經濟，改善民生，推進粵港澳大灣區建設；進一步加強溝通合作，更好履職盡責，共同把香港的事情辦好。」駱惠寧在會晤中又表示，中聯辦將一如既往，充分尊重、全力支持行政長官和特區政府依法施政。

昨天陪同駱惠寧前往禮賓府的，有中聯辦副主任陳冬，特區政府則只有特首辦主任陳國基陪同林鄭參與會晤，雙方會晤時間長達個半小時。據悉，會晤期間主要是林鄭發言，介紹特區政府工作。特首辦在會後發出新聞稿，指林鄭在會面中歡迎駱主任來港履新。她表示前年駱主任以山西省委書記身分訪港，雙方有很好的交流，令她感到駱主任對香港的關心。她指駱主任雖然剛履新，但已熟悉香港的情況，期望未來與駱主任加強溝通合作，推展各項涉及內地和香港的工作。

　　林鄭在會面中向駱主任介紹了特區政府在過去兩年多的各方面工作，以及自去年六月因修例而引起的社會動盪。雙方都認為香港過去七個月經歷了自回歸以來最嚴峻的情況，對社會各方面都造成極大影響，早日回復社會秩序是廣大市民的共同願望。林鄭指特區政府會按《基本法》及「一國兩制」方針，全力遏止暴力、維護法治，讓香港盡快走出目前的困局。雙方有信心在中央政府一如既往的大力支持下，香港可以重新出發，開創新的局面，更好地融入國家發展大局，達致長期繁榮穩定。

　　林鄭月娥在會面中亦表示，因應經濟情況嚴峻，普羅市民特別是基層的生活或會面對困難，特區政府會積極研究推出措施為市民紓困。

對林鄭勇氣和擔當表敬意

        中聯辦的新聞稿則指，雙方就當前香港社會形勢及各自依法履職進行了充分交流。駱惠寧提到，二○一八年底率山西代表團來港考察招商時曾與林鄭進行友好交流，對林鄭的干練作風印象深刻。去年修例風波發生以來，林鄭帶領特區政府恪盡職守，全力止暴制亂、穩控局面，採取一系列措施扶助企業，紓解民困，做大量艱苦有效的工作，對林鄭的勇氣和擔當表示敬意。中聯辦將一如既往，充分尊重、全力支持行政長官和特區政府依法施政。

        雙方都談到，要按照中央要求，「進一步貫徹落實好『一國兩制』方針，保持香港長期繁榮穩定；進一步推進止暴制亂、恢復秩序工作，維護香港法治；進一步發展經濟，改善民生，推進粵港澳大灣區建設；進一步加強溝通合作，更好履職盡責，共同把香港的事情辦好。」雙方堅信，有中央對香港的高度重視和關心，有強大祖國作堅強後盾，有香港社會各界的共同努力，香港一定能重回正軌，再創輝煌。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd