﻿延長產假草案大會﻿﻿流會收場﻿

立法會昨日續辯延長有薪產假至十四周的條例草案，政府動議毋須交付內務委員會，轉交人力事務委員會處理，其後因法定人數不足而流會。工聯會指責泛民主派蓄意造成流會，企圖癱瘓立法會運作；民主派反駁「草案一啲都唔簡單」，質疑建制派誤導公眾，又擔心為政府擬定《基本法》二十三條立下先例。



工聯會立法會議員何啟明前日動議，將草案直接交由大會審議，昨日遭立法會主席梁君彥否決。



擬繞過內會審議



勞福局局長羅致光隨之動議，將草案繞過內會，交由人力事務委員會處理。人民力量立法會議員陳志全對羅局長的言論存疑，遂提出點算法定人數，最終在全部泛民主派及多名建制派議員缺席下，梁君彥於昨午三時宣佈流會。梁對此表示遺憾，因浪費了立法會會議的寶貴時間，又指出席會議是議員的責任，他們需要向選民交代。



建制斥泛民癱瘓立會



工聯會黃國健批評，立法會自去年十月中復會後，仍未選上內務委員會主席，指責泛民主派蓄意造成流會，企圖癱瘓立法會運作。他提到，工聯會爭取延長產假已有十多年，如不能通過條例草案是「死都死得唔眼閉」。本身是孕婦的新民黨容海恩認為議案無爭議性，直斥泛民刻意造成流會，打垮尊重女性權益的條例，做法「可恥」，要求他們向市民道歉。



民主派會議召集人、公民黨陳淑莊反駁「修例一啲都唔簡單」，因條例草案內容不止涉及延長產假周數，亦包括流產、強積金等細節安排，故需設立草案委員會進行審議。她指，若條例草案能繞過內會審議，形容政府做法是逃犯條例的「翻版」，擔心是政府為《基本法》二十三條立法的「前奏」。



若在今屆立法會會期結束前通過修訂延長有薪產假的草案，政府仍需約一年時間準備籌備申領機制，預計最快下年底才能實施。



