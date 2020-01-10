﻿海關搗冒牌皮具集團﻿ ﻿檢值四百萬貨拘六人﻿

年近歲晚，海關在成功搗破以外籍遊客為目標的冒牌貨集團，以正貨價的百分之三至十五價錢，向遊客兜售冒牌皮具。關員接獲舉報調查後，在過去周日及周二兩日行動中，突擊手掩至集團中環及旺角搜查多個小販攤檔及儲存中心，共檢獲約一萬件冒牌皮具，總值約四百萬元，拘捕六名男女。



海關表示，早前接獲舉報指，旺角通菜街有多個小販攤檔販賣冒牌貨物。關員在商標持有人協助下展開調查，人員調查得悉，涉案的小販攤檔主要以外籍遊客為目標。



包裝精細 幾可亂真



檔主行事低調，不會向本地人兜售貨品，並不時向路過的遊客口頭查詢，若遊客有意購買後，檔主始會向其兜售，雙方洽妥價格及款式後，檔主安排成員往附近儲存中心取貨，避免在攤檔存放過多冒牌貨品，以避開關員巡查。



海關經部署後，本周日及周二，以「放蛇」及監視調查等手法，成功搗破數個販賣冒牌物品的小販檔及兩個樓上冒牌貨品儲存中心，共檢獲約一萬件偽冒名牌貨品，包括有手袋、銀包及背囊等，市值約四百萬元，並拘捕兩男四女，年齡介乎二十四至五十五歲。



行動中關員檢獲的冒牌貨品仿真度高，部份貨品與真貨極為相似，包裝及手法相當精細，更附有塵袋及包裝盒，幾可亂真，但每件冒牌貨售價為真貨的百分之三至十五，售價介乎二百五十至一千五百元不等。



海關強調，海關將會加強執法及巡查，以遏止售賣冒牌物品活動。消費者應光顧信譽良好的商店，如有疑問，可向商標持有人或其代理查詢，亦可向海關二十四小時熱線二五四五六一八二舉報。販賣或管有販賣用途冒牌物品均是嚴重罪行，根據《商品說明條例》，違者最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。



