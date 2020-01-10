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「P牌」車撞壆四輪朝天 女司機受困

2020-01-10 列印
■肇事私家車撞至四輪朝天。
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　　一輛掛「P牌」私家車，昨凌晨一時十五分，沿灣仔告士打道向中環行駛，至伊利莎伯大廈對開失控，撞向分岔路石壆全車翻轉四輪朝天，車頭損毀，氣袋彈出，女司機受傷被困。途經車輛司機見狀報警，消防員接報到場將女司機救出，救護員為傷者急救後送院；傷者一名女友人事後接通知到場協助調查。意外後，肇事私家車阻礙其中一條行車線，現場交通一度受阻，直至一小時後，警方將車扶正及拖走檢驗，交通恢復正常。

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