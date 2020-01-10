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焚宅燒甩窗 女戶主險葬火海

2020-01-10 列印
■現場為青怡花園第一座十四樓一個單位，單位窗框燒至脫落。
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　　青衣青怡花園一單位昨日發生火警，女戶主險葬身火海，消防員趕至破門入屋救人，女戶主身體多處被燒傷陷入昏迷，事後送院治療。消防約半小時撲滅火警，並調查起火原因。

　　現場為青怡花園第一座十四樓一單位，昨午一時許，單位起火及冒出濃煙，整個單位迅速陷入火海，窗框燒至脫落。消防接獲多人報警趕至，動用兩喉及升起雲梯救火。

　　消息稱，煙冒隊破門進入單位時，在客廳近大門位置發現五十七歲姓冼女戶主被燒傷，倒臥地上昏迷，消防將她救出，交由救護員初步治理及送院。火警約三十分鐘被撲滅，主人房嚴重焚毀，數十名居民疏散至地面，消防仍調查起火原因。

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