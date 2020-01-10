原告人徐淑儀，被告為她的前僱主天達資產管理香港有限公司。入稟狀透露，原告二○一六年十一月起受僱於涉案公司，出任首席顧問一職，年薪逾一百三十七萬元，另設獎金花紅合共一百萬元。她二○一八年十月離職，任期不足兩年，故未能受勞工法例《僱傭條例》 所保障。她指稱，在任期間不斷遭到性別歧視和性騷擾，公司其他同事不斷向她和其他女同事「開黃腔」，部份帶有冒犯性、威嚇或恥笑成份和性暗示。
稱赴峇里公幹被調戲
原告人續指，二○一八年一月她受邀到印尼峇里出席工作會議，當中有半日是户外行程，而她被要求泳裝出席戶外活動。她被送到一間水上活動中心，活動期間禁止使用手機。至於其他男同事則短褲上陣，公司外籍董事總經理Richard Garland在原告身旁露出部份屁股，令原告人感到尷尬和嘔心。戶外活動完結後，Garland開始調戲原告人，透過邀請對方參與打桌球企圖，令原告露出事業線。原告人拒絕邀請，Garland表示不滿。
同年五月，原告和公司女同事被邀請參與一個懷舊主題的晚宴，每一名女同事須穿旗袍赴約。晚會上女同事被要求向客戶和管理層等輪流展示身材，期間有人拍攝具侵犯意味的照片，有男同事說黃色笑話。原告和其他女同事感到受威脅。
至於原告人亦投訴公司在男女薪酬上歧視女性職員。入稟狀續指，二○一七年下旬公司男管理層不顧原告反對，以月薪九萬元聘用只有兩年加拿大零售經驗的男子為公司董事，當時管理層解釋希望新聘用男職員所以選擇這名應徵者。相比之下，原告人擁有十五年經驗，卻只擁有他月薪高三成。
二○一八年八月，原告人被公司終止合約，未來兩月毋須回到工作崗位直至兩個月通知期完結，理由為原告欠缺領導能力。原告人在入稟狀澄清多份工作表現報告中，也證明其工作能力良好。