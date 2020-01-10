﻿指控男同事性騷擾﻿﻿歧視投行女高層索償前僱主150萬﻿

投資銀行女前首席顧問前年在公司聯誼節目中遭男同事調戲和評頭品足等，並投訴公司男女薪酬分配不公，昨天透過平等機會委員會入稟區域法院，指稱前僱主違反《性別歧視條例》，追討對方因無理解僱賠償金和精神損失等至少一百五十萬元，並要求公司道歉。



原告人徐淑儀，被告為她的前僱主天達資產管理香港有限公司。入稟狀透露，原告二○一六年十一月起受僱於涉案公司，出任首席顧問一職，年薪逾一百三十七萬元，另設獎金花紅合共一百萬元。她二○一八年十月離職，任期不足兩年，故未能受勞工法例《僱傭條例》 所保障。她指稱，在任期間不斷遭到性別歧視和性騷擾，公司其他同事不斷向她和其他女同事「開黃腔」，部份帶有冒犯性、威嚇或恥笑成份和性暗示。



稱赴峇里公幹被調戲



原告人續指，二○一八年一月她受邀到印尼峇里出席工作會議，當中有半日是户外行程，而她被要求泳裝出席戶外活動。她被送到一間水上活動中心，活動期間禁止使用手機。至於其他男同事則短褲上陣，公司外籍董事總經理Richard Garland在原告身旁露出部份屁股，令原告人感到尷尬和嘔心。戶外活動完結後，Garland開始調戲原告人，透過邀請對方參與打桌球企圖，令原告露出事業線。原告人拒絕邀請，Garland表示不滿。



同年五月，原告和公司女同事被邀請參與一個懷舊主題的晚宴，每一名女同事須穿旗袍赴約。晚會上女同事被要求向客戶和管理層等輪流展示身材，期間有人拍攝具侵犯意味的照片，有男同事說黃色笑話。原告和其他女同事感到受威脅。



至於原告人亦投訴公司在男女薪酬上歧視女性職員。入稟狀續指，二○一七年下旬公司男管理層不顧原告反對，以月薪九萬元聘用只有兩年加拿大零售經驗的男子為公司董事，當時管理層解釋希望新聘用男職員所以選擇這名應徵者。相比之下，原告人擁有十五年經驗，卻只擁有他月薪高三成。



二○一八年八月，原告人被公司終止合約，未來兩月毋須回到工作崗位直至兩個月通知期完結，理由為原告欠缺領導能力。原告人在入稟狀澄清多份工作表現報告中，也證明其工作能力良好。



