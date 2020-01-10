﻿政治風波捲教育界﻿ ﻿校方加強輔導學生﻿

二○一九年下半年，政治風波席捲教育界，由開學初期的學生罷課及人鏈，直至反修例運動升級，全港中小學停課，大學校園竟變「戰場」，各學界均面對前所未有的挑戰。據《星島日報》報道，明年各中學的首要任務是協助及輔導被捕學生，在和平的校園環境繼續學業，並梳理教職員之間的政見分歧；大專院校亦將加強宣傳校內輔導服務；小學未受社運氣氛正面衝擊，惟為學生建立正面價值觀愈見重要。



據《星島日報》報道，反修例事件持續數月，多間大學校園均被捲入衝突，數以百計大學生在示威衝突中被捕。身兼自資高等教育聯盟主席的浸大持續教育學院院長鍾志杰指出，在大專或大學階段，學生雖已成年，但亦可能因與朋輩及親友的意見分歧而感到壓力，「大專院校作為教育其中一環，亦須為學生提供心靈支援，加強宣傳校內輔導服務，調解及紓緩學生的情緒波動。」



受社會事件影響，多間大學原定的課程資訊日須改期或取消，香港恒生大學校長何順文預計，大專院校今年二月重啟相關工作，將積極到中學講解課程，並到泰國、馬來西亞等東南亞國家，舉辦展覽會，吸引亞洲學生來港升學。至於內地學生放棄來港升讀大學，何順文指該校每年只收百多名內地學生，故相信對收生影響有限。



屯門興德學校校長兼前資助小學校長會主席賴子文指，社運風波雖未有直接衝擊小學校園，惟學界仍須密切留意刻下的社會氣氛會否對學童產生的負面情緒，明年應更努力提供愉快、安全及團結的校園環境，「校方建立他們與人相處、正確批判思考將是重任。」



學校管理層梳理教職員政見分歧



早前部份小學跨境生，因社會衝突不止而放棄港校學位，一度影響跨境學童專屬校網的小學開班情況。今年起已剔出專網的荃灣商會學校，校長周劍豪稱，校方通常跟家長保持聯繫，下學年若社會狀況穩定後，學生有機會插班，與此同時，其青衣校網因學額不足，教育局有意計劃落實有條件的二十五人小班教學，此事跟增加中層人手將為學界關注要項。



去年九月開學，不少中學學生罷課表達訴求，在校內外的人鏈活動、連儂牆等政治活動如雨後春筍般湧現。現任多所中小學校董的退休校長雷其昌直言，近月社會事件為教育界帶來重大困擾，各校董會及校長會均特別注視中學師生的情況，「比起五年前的佔中運動，今次情況更嚴峻，老師之間已出現明顯分裂。作為管理層，必先梳理老師同事的不同立場，減低彼此的芥蒂。」



直資學校議會內務秘書、匯基書院（東九龍）校長鄭建德亦稱，過去半年，中學界一直咬緊牙關為學生的情緒「降溫」，未來一年亦須花費不少工夫做好輔導。他續指，新增的輔導人手有助關顧學生，「作為社會一份子，每個人近月都可能受社運影響，故老師都須穩定個人情緒。」



本月中教育局致函全港中小學，首度建議中學為被捕或被控學生，制定「個人化的長期訓輔計劃」，加強教導其正確價值觀。鄭建德認為，比起訓導懲處，疏導學生情緒更為重要，「畢竟這是政治議題，難用懲處校園欺凌、作弊等方式去處理。」雷其昌則指，制定上述計劃前不能紙上談兵，辦學團體或校董會亦須向老師內部提供明確指引，建議教育局先與辦學團體會面，了解其困難，方能找出「向前看」的長遠辦法，讓學生在安寧的讀書環境繼續學習。



受社會事件影響，近兩個月不少學生中途退學，鄭建德直言，部份家長對本地教育失去信心，提早安送子女到海外升學，隨着直資學界的辦學彈性被收窄，他憂慮愈來愈少非本地課程學額，家長及學生將進一步減少選擇，故建議政府不要埋沒直資學校的原有辦學特色，同時開放更多空間及資源予津貼學校，使本地辦學更趨多元化。



