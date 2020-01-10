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北角爆水管馬路成澤國

2020-01-10 列印
北角爆水管馬路成澤國
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　　北角渣華道一條地底水管，昨凌晨四時許突然爆裂，大量黃泥水湧出及沖毀路面，導致現場渣華道部份馬路水浸成澤國（見圖），一名駕車人士途經見狀報警。警員到場將介乎電廠街至北角道一段渣華道封閉，並通知水務署派員到場關閉水掣。多名水務署人員其後到場關上水掣後進行搶修，路面積水亦慢慢退卻。爆水管發生時，現場有一間店舖仍然營業，店舖正門位置一度被水淹浸，生意大受影響。

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