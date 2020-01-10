﻿長跑「一哥」愈戰愈勇﻿﻿誓向「衝奧」標杆直跑﻿

去年尾連破香港紀錄，成為五千米、十公里及馬拉松的長跑一哥，對僅得四年跑齡的黃尹雋是一大肯定，他卻不滿足於此：「相信很快會被人追過。」運動員要創造佳績，首先要突破自己，將視野放遠國際，大學時期才接觸長跑的黃尹雋，自知比其他跑手遲起步，唯有靠勤力搭救，風雨不改日日練跑，為「衝奧」作準備。據《星島日報》報道，計劃總是趕不上變化，奧運全馬門檻突然提高，打亂他原來部署，以其最佳成績仍難趕搭今屆奧運尾班車，唯有默默苦練，盼望終有一日以香港長跑運動員身份，朝向奧運的標杆直跑。



據《星島日報》報道，黃尹雋小時候已是運動健將，中學時更是學界籃球隊一員。與其他運動少年一樣，他也曾幻想成為一名籃球員，卻誤打誤撞在大學時期開始長跑生涯。剛升讀理大土地測量系，他便被學長拉進大學越野隊，加上有籃球運動底子，體能足以讓他完成大大小小的賽事。



直至大學三年級，黃尹雋決意以大專比賽三甲為目標，加強恒常訓練後，激發他體內潛藏的長跑才能，連續兩年躋身五千米項目的首三名。大部份長跑運動員在中學時，便開始接受跑步訓練，他卻在大學才起步，他笑言：「遲到好過無到！」一八年雖與十公里香港紀錄擦身而過，卻證明他沒有因遲起步而影響表現，反而愈戰愈勇，全因他深信這句話：「你必須非常努力，才能看起來毫不費力。」



去年十月，黃尹雋率先以三十分五十一秒打破「香港首席鐵人」李致和的十公里紀錄，一周內再於澳門田徑比賽中以十四分五十秒七八完成五千米，刷新香港紀錄，成為香港四十一年來跑得最快的華人。接連打破香港紀錄，對運動員來說是一種肯定，黃尹雋卻淡然地說︰「破紀錄其實是預期之內，所以衝線一刻無特別興奮，反而會想下次再跑快些。因比賽不是一個終結，而是下場比賽的開端。」



「香港運動員不一定陪跑」



攀上香港之巔前，他已將目光放眼世界，眼見跑得更快的內地、日本長跑選手大有人在，為何香港要花數以十年才有人破紀錄？「明明大家都是亞洲人，為甚麼水平差這麼遠？他們做得到，我都應該做得到。香港運動員不一定是陪跑，亦可以參加奧運馬拉松。」



黃尹雋的遠大志向卻被外界看低一線，認為他好高騖遠。他卻深信，「所有事情由想像力開始」，既然世界上容易的事情已經很多人在做，何不捨易取難，挑戰難度更高的事情。他也知道運動員難以一步登天，故先訂立多個小目標，並按部就班地逐一完成。



過去兩年，黃尹雋幾乎風雨不改日日練跑，為每一場比賽做好準備。去年二月他首戰全程馬拉松，跑完三十五公里，雙腳卻毫無預兆地抽筋，親身體會到「馬拉松的真正比賽是在三十公里後」這句話的精髓，最終以兩小時二十九分三三秒完成，更愛上跑馬拉松的感覺，「我有時回想，自己怎麼可以捱過全馬，但每次落場練習或者比賽，就如進入一個意境中，好似忘卻時間一樣。」



相隔十個月，黃尹雋於上月中遠赴日本參加防府馬拉松，打破塵封三十六年的馬拉松港績，以兩小時二十分五十八秒完成，他卻不滿足於此：「相信很快會被人追過。」與世界級選手較勁後，令他認清自己的不足，「馬拉松首五公里，我都盡跟大迫傑等頂尖運動員。雖然之後跟不上，但至少體驗到世界級選手的跑步強度及速度。」



去年底終成香港馬拉松一哥，但黃尹雋的個人最佳成績與東京奧運全馬達標時間，仍相差近九分鐘，他坦言難以趕及今年達標，趕搭奧運尾班車。但他未有停下步伐，希望先鍛煉跑步速度，突破五千米、十公里等項目的成績，為下屆奧運鋪路，「如果十公里內的速度夠快，馬拉松完成時間亦會縮短。雖可能遇到樽頸位，但只要有練習便一定有進步，那怕只是很小的進步。」



