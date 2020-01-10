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警元朗旺角掃黃拘33人

2020-01-10 列印
警元朗旺角掃黃拘33人
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　　警方聯同入境處人員前日分別展開代號「火石」及「激流」掃黃行動，突擊搜查元朗及旺角多個懷疑賣淫架步，拘捕三十三名年齡由二十三至五十歲雙程證女子，以及兩名持護照泰國籍女子，她們涉嫌「違反逗留條件」及「逾期居留」。其中在元朗的行動中，執法人員前午五時，掩至同樂街、裕景坊及福康街一帶多個單位搜查，共拘捕二十六名雙程證及持護照女子。兩案被捕女子稍後將交由入境處跟進。

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