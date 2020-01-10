﻿難忘專業知識救一命﻿ ﻿輔警沙展不怕危難﻿

「警察在這裏，你們放心！」昔日一位天真無邪的小孩，曾遭童黨逼令加入黑社會，拒絕後被對方圍毆，無助之際幸獲警察相救，並聽到對方一句安撫說話，讓他破涕為笑，從此立志除暴安良，完成學業後馬上投考警隊，無奈未能如願成為正規警員，於是轉而投考輔警，利用公餘時間維持治安，慶幸不時助人於危，過往是受助者，如今成為助人者，感覺別具意義！



據《星島日報》報道，香港輔助警察隊至今已成立一百○五年，由社會各階層的志願人士組成，利用公餘時間服務社會，已任職輔警二十七年的警長Chris，日前在輔警總部接受專訪，細訴從警助人經歷，並分享近月在反修例風波期間執法的心路歷程。



七十後輔警警長Chris憶述，他從小在屯門長大，小學五年級與友人在區內足球場踢球時，一批中學生童黨突然到場，逼令他們加入黑社會，眾人表示拒絕後即遭圍毆，幸好有熱心途人報警，童黨聞訊隨即逃去，警員不久到場，但他和友人仍不斷哭泣，此刻有「警察叔叔」溫柔地出言安撫：「警察在這裏，你們放心！」



刻骨銘心一句話，加上當時受到以警察為題材的電視劇《新紮師兄》影響，Chris自小立志加入警隊。他笑言，自定下目標後，一改經常捉弄同學的調皮個性，變得正直和誠實，就讀中學期間更學習跆拳道強身健體，為從警作準備，及至九二年中五畢業後報考警隊，縱使在最終面試碰壁，但仍無礙他加入警隊的決心，隔日隨即投考輔警，並加強鍛鍊體能和學習警隊知識，結果通過多重考驗成為輔警。



Chris說先後駐守屯門、青山及天水圍警署，主要協助正規警員，進行巡邏及人群管理等工作，其間多次協助與家人失散的小童和長者找回親人，讓他們化悲為喜，也曾在拘捕吸毒者後，獲悉對方因壓力大而染上毒癮，猶如社工般勸喻對方積極面對人生，不要放棄自己，「輔警和正規警察一樣，既要維持治安，也要幫助有需要的人。」



除了輔警工作，Chris正職是從事高壓電力安裝，過去十二年均在澳門上班，其間曾利用警務人員知識救人。他透露，一四年八月在澳門橫琴大學變電站工作時，目睹工人從超過兩米高的工作台墮下地面，當場頭破血流，他隨即利用警校受訓時所學的急救知識，迅速為傷者止血，並且在旁陪伴，減少傷者驚恐情緒，同時讓同事報警，不久傷者被送往醫院接受治療，「全賴警隊訓練及累積的經驗，讓對方傷勢沒有惡化。」



兼職維持治安 樂此不疲



星期五從澳門乘船返港，假日兼職維持治安，Chris說已成為生活日常，一直也不覺得疲累，但近月爆發反修例示威浪潮後，其當值時間大增，例如聖誕節前後須放棄休假，一周當值五天，上月亦曾三度加班，最高紀錄連續工作十六小時。



雖然輔警較少前往示威現場執法，也要守衞警署，Chris說上月十四日駐守天水圍警署期間，有示威者向警署投擲了六七個汽油彈，導致警署內部份位置起火，隨即拖出消防喉撲滅火種，示威者又不時在附近輕鐵路軌執拾石塊投向警署，警員人身安全遭受威脅。不過，他說暴力襲擊固然氣憤，但最惱怒是有人散播抹黑警員的謠言，「我相信時間會證明一切，還警隊清白。」Chris感言，香港警隊一直秉公執法，但願「私了」和「裝修」等暴力事件可以停止，讓香港重新成為世界最安全的城市之一。



