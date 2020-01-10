子女接父母城市過年 內地反向春運興起

為避免受交通擠逼之苦，近年內地一些年輕打工仔，將過往回鄉度歲的傳統改變，轉而安排父母到他們工作的城市過年，稱為「反向春運」。據最新一期《東周刊》報道，他們認為這種做法既能省錢，又可以讓父母在大城市旅遊，過一個不一樣的新年：「只要家人團圓平安，在哪裏過年，其實並不重要！」



「春運」一詞源於一九八○年《人民日報》，當年內地改革開放不久，大量農民工離開家鄉到大城巿工作或求學，但他們每年農曆新年前夕都會按傳統返鄉度歲，形成一次又一次全球罕見的超大規模人口流動。四十年來，春運大軍從不到一億人次，增至去年接近三十億人次，相當於除了亞洲以外世界其他地區所有人去一次旅行。



去年春運30億人次



上月中，國家發改委等部門公佈今年春運將於一月十日開始、二月十八日結束，合共四十天，其間全國交通部門加班加點，嚴陣以待，以應付回鄉人潮。預計北京、上海、廣州、深圳等外省打工仔較多的城巿，車站必然人潮如鯽，購票窗口萬頭攢動，而公路則動輒出現十幾公里的長龍。



由於龐大人口同時出門，交通資源已達極限，問題短時間無法解決，有人於是採用逆向思維，衍生出「反向春運」概念。



不少在大城市工作的年輕上班族，近年透過網上各種比較價格軟件，發現農曆新年前從北京、上海、廣州、深圳等城市前往其他方向的車票、機票緊張，但反方向的車票卻十分充裕，而航空公司因為客量不多，更推出「白菜價」的機票優惠，有人於是改變回鄉過年的方式，將父母和子女接到所在的城巿團聚。



由於毋須搶購春運期間回鄉的汽車、火車及飛機票，又免受擠逼之苦，「反向春運」過年模式漸漸成風，人數逐年增加。有機構進行問卷調查，顯示四成二受訪外省打工仔希望父母到自己所在地過年，常住一線城市的受訪者的意願更達到五成一。



在北京工作六年的一名地產經紀，去年安排山西的家人到北京過年，順道帶他們遊覽北京各個名勝，由於入住高級酒店，在酒店吃年夜飯，家人都感到非常新鮮。上海一對年輕夫妻祖籍不同，以往過年要先後到兩人的家鄉，非常疲累，今年決定把雙方父母都接到上海團聚度春節。



根據內地旅遊網站訂票情況顯示，愈來愈多人接受「反向春運」，當中上海、北京、廣州、深圳、杭州、南京、天津、青島、寧波、廈門是十大熱門目的地，農曆年三十晚前的一星期，乘搭飛機往這些城市的機票，相比往年增長四成，其中五十歲以上和兒童旅客的增長更為明顯。



反向春運機票更廉宜



航空公司相關人士亦表示，眾所周知，農曆新年前購買返鄉機票難度不小，而且票價昂貴，而「反向春運」航線機票廉宜，票源充足，「去年除夕前大約一星期，由哈爾濱飛北京機票僅一百八十元（人民幣，下同），比高鐵還要平宜，重慶飛深圳機票最低一百九十元，相當於打一點二折。」



中國人民大學休閒經濟研究中心主任王琪延認為，「反向春運」的冒起，與春節回鄉車票成本太高及對體力需求大有關，還有一種無形壓力，就是子女不希望回到家鄉被親友鄰居問長問短，「在農村，這是一種關懷，可是在城巿，大家都不願講。」



但網絡上也有不同意聲音，一些網友認為「反向春運」只是一種無奈，因為若然父母年歲已高，未必能夠承受舟車勞頓之苦，而且讓父母自己購票、乘搭火車飛機，多有不便，加上旅途無人陪伴、能否適應都令人擔心。網友又指各處家鄉都有自己過年風俗，味道最濃，在外面過年，總感覺少了些甚麼。



