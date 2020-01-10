學者提六招遭忽視露宿者問題未解決

深水埗向來有大批露宿者聚居，上月底康文署與警方在通州街公園聯合行動，出動多名防暴警察，被社工形容做法如同清場，並指責過程中部份露宿者個人物品被丟棄，是趕絕露宿者的行為。記者上周三中午到現場視察，發現不少公園內的長櫈及涼亭仍有約二十名露宿者逗留，並在地上擺放個人物品。據《星島日報》報道，一直關注深水埗露宿者的「瞓街牧師」林國璋指出，露宿者在「清場」事件後繼續聚集於公園內，不少市民自發捐贈禦寒衣物，初步解決露宿者燃眉之急。



深水埗露宿者過去主要聚居於通州街行車天橋底，高峰期人數逾百人，更一度於露宿位置搭建木屋。然而，政府一七年底逐步拆除木屋，再以鐵絲網圍封，相關行動歷時一年，成功令橋底再無露宿者聚集。不過，露宿者未有因此而減少，根據社署最新數字，本港登記露宿者人數截至去年十一月底達一千三百五十人，較一八年增加百分之六，再創近年新高，其中九龍就有過千名露宿者。



社工：趕絕做法三輸



事實上，橋底露宿者不過轉移至區內其他地方聚居，其中以通州街公園為主。康文署表示，根據職員日常觀察，去年每晚平均約有六十五名市民在通州街公園露宿。社區組織協會幹事吳衞東直言，驅趕行動既增加前線社工跟進個案的難度，亦令露宿者失去隱閉露宿點，並轉至居民較多的通州街公園露宿，增加雙方的衝突及摩擦，形容是「三輸」政策。



驅趕露宿者並非良策，原來早有學者提供解決建議，惟一直遭政府冷待。深水埗區議會在一七年撥款近三十萬元，委聘中大社會工作學系副教授黃洪進行區內露宿者研究，其間向過百名露宿者發放問卷，並訪談多位區議員、志願團體及當區居民。黃洪於一八年三月提交報告，提出六項建議，包括將部份通州街臨時街市改成露宿者自助服務中心、將部份通州街臨時街市及停車場改成臨時夜間宿舍、於欽州街圓型天橋底設置儲物空間、以太空艙設計宿舍改善服務、增加開放夜間臨時避暑及避寒中心，及提供更多單身人士出租公屋。



然而，報告呈交區議會至今近兩年，六項建議未有一項有進展。負責研究的黃洪不諱言，報告建議兩年來未見寸進，做法並不理想，「這些建議跟露宿者、志願團體、區議員及居民討論過，很多參與者都同意建議，以我理解區議會亦已接納報告，現在的問題都出自政府部門身上。」林國璋批評政府花三十萬元完成研究，最後未見跟進是浪費公帑，他續說，政府一直聲稱通州街臨時街市預留安置布販，惟至今未見進度，臨時街市甚至連改善工程均未有開展，批評做法浪費資源。



望新區議會重視報告



不過，曾出席專責小組會議的吳衞東認為，要令政府部門實行報告建議，需要由當區區議員推動，但他形容當時出席會議的區議員並不熱衷處理露宿者問題，他期望新一屆區議會議員可以重視報告建議，推動露宿者友善政策，改善區內露宿者的處境。



