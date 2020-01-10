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「全城街馬」周日舉行 料逾萬人參加

2020-01-10 列印
■「香港街馬」以「十卜跑友」為主題，賽事沿途由不同團體及跑會提供支援。資料圖片
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　　「全城街馬」主辦的香港街馬二〇二〇慈善跑將於周日舉行，賽事包括三十二點一九五公里及十公里，預料屆時有約萬人參加。參加三十二點一九五公里的選手，將首次衝出九龍，跑上東區走廊，穿越東隧，歷經觀塘及九龍灣的大街小巷，沿東九龍走廊跑入位於土瓜灣的終點。同時，參加十公里的選手則在觀塘繞道上起跑，終點是觀塘海濱道。

　　主辦方表示，今年的「香港街馬」以「十卜跑友」為主題，賽事沿途由不同團體及跑會提供支援，並邀請街頭藝人參與，演奏音樂為跑手打氣；賽事也會延續「食玩跑」的特色，補給站將提供鮑魚、巴馬火腿、芒果糯米飯、韓式紫菜卷等美食。

　　此外，為配合活動進行，在當日凌晨一時至下午一時十五分期間，運輸署將於港島及九龍，分階段實施臨時交通安排，按需要進行封路，而巴士及小巴也會作出相應調整，包括改道及遷移車站。

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