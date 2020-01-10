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即棄隱形眼鏡盒 可送「不是垃圾站」回收

2020-01-10 列印
　　即棄式隱形眼鏡塑膠包裝盒並不是垃圾，可以回收！「視光視政 Optomove」在facebook專頁公佈逾三十個回收點，但回收前先做簡單的清潔及處理。

　　即棄式隱形眼鏡塑膠包裝盒雖然體積細小，但若使用每日即棄型號，一年就會棄置至少七百三十個塑膠包裝盒，數量一點也不少。以往這些包裝盒只能丟棄，但現在可以儲起來，送往各區的「不是垃圾站」回收。

　　「不是垃圾站」回收點逾三十個，遍及港島、九龍、新界及離島，當中包括長洲、南丫島、大嶼山及坪洲。而回收過程並不麻煩，只要將盒底同面層張紙分開，洗一洗再抹乾即可，注意包裝盒的鋁紙不能回收。

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