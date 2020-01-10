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洗衣店乾衣機疑過熱自焚

2020-01-10 列印
洗衣店乾衣機疑過熱自焚
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　　北角炮台山有洗衣店發生火警，昨午近一時，英皇道一百一十七號一商業中心地下一間洗衣店突然冒煙起火，消防員接獲多名市民報警趕至開喉撲救，火警迅速被救熄，無人受傷，但店舖招牌及簷篷熏黑。洗衣店負責人在現場協助消防員調查表示，他最先見一部乾衣機首先起火。消防員懷疑乾衣機機件過熱發生火警，並無可疑，但真正起火原因有待調查。火警中店舖招牌及簷篷被焚毀熏黑。

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