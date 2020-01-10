  • 2020年1月10日 星期五
  • 22º
  • 73%
熱門： 武漢肺炎口罩白衣女警修例風波鐵欄

日報新聞 > 港聞

九巴大埔翻車慘案兩傷者索償

2020-01-10 列印
■一輛九巴前年疑因超速翻車，釀成十九死逾六十人受傷。 資料圖片
Previous Next

　　二○一八年二月大埔公路九巴疑因超速翻車，釀成十九死逾六十人受傷。肇事車長事後被控誤殺和危駕引致他人身體受嚴重傷害共三十七項罪，日前再有兩名傷者，循傷亡訴訟入稟區域法院索償，要求肇事車長及九巴賠償，但入稟狀中未有列明金額。

　　兩名原告人徐馬順及徐錦基，被告為車長陳浩明及九龍巴士（一九三三）有限公司。原告指前年二月十日在大埔公路大埔滘段的車禍，因車長疏忽駕駛令兩人在意外中受傷，而車長作為九巴的員工及代理人，亦要求九巴就意外賠償。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd