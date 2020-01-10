﻿職業司機高齡化視力差﻿ ﻿拒驗身恐成馬路炸彈 ﻿

本月初八旬教車師傅駕車釀成奪命車禍，高齡駕駛再度為交通安全帶來隱憂。據《星島日報》報道，現時七十歲以上職業司機每次續牌均須通過體格檢測，惟有視光師指，相關驗眼要求粗略，難保高齡司機的視力未有老化跡象。運輸業界則稱，職業司機工時長，年長與否均易患上心血管疾病，認為定期驗身才能減低交通意外發生。惟職業司機抗拒抽時間詳細驗身，無從得知其健康是否已響起警號。



據《星島日報》報道，上周四油塘發生一宗奪命車禍，一名八旬教車師傅在非教學時，駕駛客貨車失控撞斃途人，事故起因仍在調查，卻已引起外界關注高齡駕駛所衍生的問題。據運輸署最新資料，截至去年十二月底，全港持有正式駕駛執照的人士中，約有十九萬七千多人已年屆六十五歲，佔全港司機總數約百分之八點五，其中七十歲或以上的長者司機有逾六萬五千四百人。



《道路交通（駕駛執照）規例》訂明，年滿七十歲或以上人士申領或續領正式駕駛執照時，須遞交由註冊醫生簽發的體格檢驗證明書，包括視力、精神狀態、骨骼及肌肉系統、平衡與協調、聽覺等檢查。據運輸署的資料，過去三年間，共有八名七十歲以上人士，因患病或身體傷殘而不獲發駕駛執照。



惟香港執業眼科視光師協會會長詹振邦稱，規例建議讓申請人在日光下讀出距離二十三米處之車牌號碼，事實上卻難以執行，「最多只會在室內驗眼房，於六米以上距離放置驗眼表。」他又指，現行規例所訂明的驗眼要求粗略，未有針對檢驗青光眼、白內障等長者常見的眼疾，「除了遠距離視力，亦應檢驗司機的視野、色覺等。」政府亦應將體檢年齡降至六十五歲，每三年檢查一次。



驗眼要求粗略



職業司機高齡化是不爭事實，駕駛教師業亦不能倖免。運輸署的最新資料顯示，截至去年十二月底，一千五百八十四名持牌駕駛教師中，約兩成二為六十一至七十歲，約一成四為七十一至八十歲，八十歲以上則佔少於百分之五；最高齡的駕駛教師執照持有人則約為九十歲。



香港汽車駕駛教師聯會主席李加安表示，行內不乏年長教車師傅，港島區亦有一名八十多歲師傅正活躍教車，「老師傅的學生人數較少，不會全日開工，通常只開日頭或夜晚。」他續指，年長司機每年續領駕駛教師執照時，亦要遞交體格證明，「起碼每年都要過關，才可繼續教車。」



香港汽車工業學會會長李耀培認為，年長職業司機長時間駕駛，或多或少影響其精神及眼力，身體響起警號都未必察覺。GP1私人駕駛教師組創辦人陳迪手則反駁，教車師傅及其他職業司機的工時長，年長與否均易患上心血管疾病，過往亦有非年長司機駕駛時突然暴斃，故他認為所有司機均須定期驗身，以減低意外機率。惟目前不少的士、小巴等商用車職業司機，抗拒抽時間詳細驗身。



的士業半數司機年逾65歲



的士業內有一半司機年逾六十五歲，汽車交通運輸業總工會的士分會主任杜燊棠直言，年紀偏大的司機礙於錢銀考慮，未有恒常接受身體檢查的習慣。運輸署十年前雖通過「至fit安全駕駛大行動」，為商用車司機提供免費健康測試，惟他指出，測試時段不配合司機工作時間，建議分拆成兩個檢查時段，或派發健康測試卷讓他們自行到診所進行檢查。



小巴行業亦出現不少「生果金司機」，公共小型巴士總商會主席凌志強指，年逾六十歲的退休巴士車長已是行內「生力軍」，不少年逾八十歲的司機每周也會兼職兩至四日，整體司機的身體健康情況值得關注，「六十歲以上的職業司機，就算不是『三高（高血壓、高膽固醇及高血糖）』，也是『兩高』。」他續指，行內最年輕司機亦已四十餘歲，其數量亦只佔兩三成，加上年長司機未必願意透露自己的身體情況，小巴承辦商無從跟進或提供支援。



