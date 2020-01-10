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最快七月開展　工程成本約五億 ﻿聖若瑟書院﻿﻿重建修復校舍﻿

2020-01-10 列印
■程景坡表示，計劃共有四個概念，分別為新舊融合、彈性學習、全人發展及歷史古蹟。
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　　傳統名校聖若瑟書院建校一百四十五周年，為配合全新的教育方針，將展開「Vision 22」計劃，預計最快於今年七月起，重建及修復位於中西區堅尼地道七號的校舍，包括整合教員室、打通圖書館及飯堂、新增標準泳池及籃球場、宿舍、黑盒劇場等，預計工期長約二十二年。

　　校長程景坡指，整個工程分為三期，預計整個工程成本約五億，將向舊生籌募經費，亦會考慮向政府申請資助，「冀首階段能完成教員室整合、創科中心和學生活動中心，讓學校成為放學後，學生仍能使用的場所。」

　　程景坡表示，計劃共有四個概念，分別為新舊融合、彈性學習、全人發展及歷史古蹟，「在全人發展方面，有見現時年輕人獨立及自理能力不足，屆時將要求學生在初中時，全班住宿一個月，以培養自理能力。」

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