﻿被迫遊客區娛賓﻿ ﻿動物捱殘遭勞役死﻿

在這世界上不單是人類要工作，其實不少動物都天天上班，例如大象、海豚要表演娛樂大眾，駱駝、驢要負責接載人客，牠們甚至比人類更缺乏休息，積勞成疾。根據最新一期《東周刊》報道，這些動物的健康狀況以前很少人理會，但近年愈來愈多愛護動物人士關注，紛紛聯署發聲，迫使各國改變政策，減少甚至禁止動物工作之餘，更要為牠們建立一個人道及衞生的生活環境。







人類長久以來，都會利用動物來減輕工作，甚至作娛樂之用，然而這些動物的健康，卻鮮有人關注。去年八月，保加利亞城市瓦爾納（Varna）一個水族館內，一條出生僅九天的小海豚，在觀眾面前過勞而死。



有動物組織指出，該館海豚一天最少要表演四場，而在過去五年共有五條海豚及一隻海豹死亡，生活環境根本不適合動物，使牠們只能掙扎求存。有市民發起聯署，要求關閉該水族館。



以往類似的個案多不勝數，可幸是現時全球各地保護動物的意識增強，民情洶湧之下，迫使不少國家推出方法保護要工作的動物。大象曾是馬戲團的主要班底，但其所受的不人道訓練方式，常遭詬病。去年四月，有動物保護團體發布影片，揭露泰國一隻年僅三歲、瘦骨嶙峋的大象，一天需要表演三場，因而摔斷了兩條後腿，可是動物園卻在近二十天後才為牠治理，結果返魂乏術。



酷熱下載客 吳哥象暴斃



大象除了表演，還能作載客之用，生活一樣困苦。柬埔寨吳哥窟本來有一家私人公司營運騎大象遊覽的服務，一六年，一隻四十多歲、在當地工作了十五年的大象，於攝氏四十度高溫下，接載着兩名乘客遊覽四十多分鐘後，不支倒地死亡。牠倒在路邊的照片，其後在網上廣為流傳，引起動物保護團體不滿，認為利用大象載客既殘忍亦非必要。



到一八年，同類事件再發生，引起更廣泛的關注。動物保護團體發起聯署，要求當局禁止騎乘大象的活動，收到十五萬封請願信，迫使政府向專責管理吳哥窟的阿普沙拉管理局（Apsara Authority）施壓，結果管理局宣佈，自今年開始，吳哥窟禁止大象載客。公司已把其中五隻大象放回森林，其餘九隻亦會在短期內獲得自由。



《東周刊》報道，不僅是大象，連驢都被人類騎至不似驢形。希臘旅遊勝地聖托里尼島（Santorini）因地形問題，有很多斜路和樓梯，騎驢代步是當地人傳統。可是隨着當地旅遊業愈來愈興旺，每年的五至十月旅遊旺季，就是驢子的苦難日子，牠們每天不斷載客超出負荷，皮毛被磨爛之餘，脊椎勞損，甚至骨折，飼主又不願花錢為牠們醫病，甚至把受傷的驢推落懸崖殺死。



當地動物保護組織「救救聖托里尼驢」為這些驢子發聲，亦因受傷驢子的相片在網上廣為流傳，令全球注目。爭取數年後，政府終於在去年宣佈，超過一百公斤或驢子體重五分一的人士，不准再騎驢，並下令營運騎驢服務的商家，要為驢子提供安全衞生的生活環境。







