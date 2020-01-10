華麗轉身美國肥胖人口急增 20%死於相關疾病

研究顯示至二○三○年，或有近半美國成年人達到肥胖水平，由於當地每年有近五分之一人死於與肥胖有關疾病，令各界非常憂慮。最新一期《東周刊》報道，有分析認為除了加工食物流行，「過於包容」的社會風氣亦導致美國肥胖人士暴增。當地社會重視歧視問題，近年「肥」、「重」等字眼成為禁忌，一些提倡接納肥胖者的組織也乘勢崛起，令愈來愈多人忽視肥胖問題。



新一年，嘗試新事物，為自己開展新的計劃，其實不需要過於宏大，一些想做很久，但一直沒有扚起心肝去行動的事，不如坐言起行吧。



我今年的目標是要排出時間，定時運動，好好照顧自己的身體，畢竟身心一體，身體最老實，心靈的健康平安可由身體做起。



數月前收到一位朋友的邀請，去參加一項比賽，當我知道是甚麼後，給我很大的震撼。我這位朋友，一直都是吃貨，喜歡到處發掘美食，而且性格是眾人開心果，心廣體胖，一直是圓轆轆的身材。記得一年前曾聽他提過會接受塑身計劃，有幾次大家聚會碰面，感覺他減磅，但沒太留意。所以當他邀請我出席他的健美比賽時，我是意外至極。比賽當天風和日麗，比賽場地是在屯門咖啡灣，我到場看到朋友全身塗上了黑亮的健身油，陰影效果凸顯了他辛苦練回來的肌肉線條，那一刻相當震撼，心想：「佢咁都得咗，我一定要奮發圖強。」



看完比賽後的幾天，大受刺激，所以每天一早起牀跑步，每天只吃麥皮加水果。奈何太辛苦，只堅持了一星期，一切打回原形，心中一團火漸漸息滅了。世事變幻，之後又發生了更意外的事，讓我終於痛定思痛。



事情發生在兩個月前，我去了趟馬來西亞，恭賀引導我短期出家師父九十八歲生辰。在壽宴開始前播放短片，介紹過去一年師父的行踪。影片播到一半，赫然發現有我去年剃渡儀式的相片，最驚嚇的是，主事者竟然在全沒告知的情況下，把我一幅正在剃頭髮而沒有穿着上衣的照片在幾百人前播出，相片上我頭上只有一半剩髮，肚腩突顯，就在這時，大會司儀介紹我上台分享感受，這讓平時極度保守的我差點暈死過去。



經歷了馬來西亞一役，我終於醒覺，人要好好善待自己的身體，第一不能放縱自己的口腹之慾而不顧健康，二是做人不能庸懶，要定時運動。（待續）《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）早前發表一項研究報告，預計至二○三○年，百分之四十九點二的美國成年人的體質指數（BMI）超過三十，達到肥胖水平，當中近四分之一人的體質指數更超過四十，屬於嚴重肥胖。



研究同時發現，美國的肥胖女性將多於肥胖男性，到二○三○年，約有百分之二十一成年男性嚴重肥胖，女性比例更達百分之二十七點六。另外，收入低的人嚴重肥胖情況最為明顯，到二○三○年，年收入等同現時五萬美元以上的家庭，當中成年人嚴重肥胖率為百分之二十一點六，但年收入不到二萬美元的家庭，成年人嚴重肥胖率高達百分之三十一點七。



加工食品糖鹽過多



學者指出在半世紀前，收入偏低的美國人通常是體重過輕，不過廉價的加工食品興起，收入低的人口鮮有擔心不夠食物，但健康問題隨之出現，因為加工食物大多含有高糖、高鹽與各種食品添加劑。



雖然肥胖問題影響到全國各個層面，民調機構蓋洛普的調查卻發現，近年愈來愈少美國人有減肥意欲。究其原因，有專家認為是由社會上一股反「身體羞辱」或「肥胖羞辱」的浪潮帶動。



《東周刊》提及，美國時尚品牌露華濃（Revolve）去年推出一款運動衞衣，印有「肥胖的人不美，只是一個藉口」（being fat is not beautiful, it's an excuse），但經不少市民抗議後，該衞衣下架。



美國內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）去年也深陷身體羞辱醜聞，時任首席營銷官拉齊克（Ed Razek）受時尚雜誌《Vogue》採訪時表示，跨性別和身材豐滿的模特兒不應該為品牌內衣走騷，引發很多女性到品牌門店前抗議。結果該品牌去年時裝騷的收視率跌到新低，今年更加取消。



除了抵制立場「不正確」的品牌，美國社會中一些支持接納肥人的組織亦趁勢崛起。如「全美接納肥胖促進協會」（National Association to Advance Fat Acceptance）就致力推動社會對多元體型的接納與尊重，尤其是保障肥胖者在職場、教育、醫療機構中的人權，並教育大眾尊重多元社會。



接納肥人組織興起



協會更主張把肥胖歧視列入「反歧視法」 之中，下一步任務是編製「體型多元指標（Size Diversity Index）」，邀請財星（Fortune）前五百大企業率先響應，讓企業評量自己員工是否包含各種體形，確保取錄工作人員時沒被「體形偏見」影響，進而建立正向的身體友善工作環境。



社會上甚至把暢銷書《肥胖迷思》作者康波斯視為英雄，他曾批判美國社會對減肥熱愛的程度已經到了歇斯底里的地步，相當不正常。其實這類反潮倡導社會平等，有其積極意義，但亦有專家擔心，隨着社會上愈來愈多聲音「讚揚」肥胖，滿足肥胖者的訴求，或會令市民對於肥胖所造成的健康危機，選擇視而不見。



