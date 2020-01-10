﻿澳門博彩業賭收下跌﻿ ﻿賭牌重啟競投或現波折﻿

隨着澳門賭牌統一於二二年到期，處理重新競投的細則及法律工作，是新一屆特區政府逼在眉睫的任務，但受到內地以至全球經濟前景不明朗影響，令賭收響起警號，有關工作或出現波折。最新一期《東周刊》報道，博監局公佈十二月份的博彩毛收入，按年大跌百分之十三點七；至於全年賭收，亦跌破三千億元大關。專門研究博彩業的學者則認為，澳門雖然難再復見過去二十年的巨額增長，但收益絕非周邊開賭國家可比。



《東周刊》報道，關乎澳門經濟命脈以至社會穩定的賭牌重新競投，是特區第五屆政府的重要工作。去年三月，所持博企牌照原定於今年三月三十一日到期的澳博及美高梅，獲政府批准延長合約至二二年六月二十六日，與另外四間博企的牌照同步屆滿後統一重新競投。雖然距離二二年六月尚有兩年半，但當局要進行《博彩法》修改、制訂競投細則等準備工作，時間其實相當緊絀。



面對去年賭收響起警號，澳門特區政府處理賭牌重新競投或出現波折。年前各界都預測當局定會在新競投條件上加辣，但隨着環球經濟前景不明朗等因素影響，加上周邊開賭國家的挑戰，或已錯過最能向博企叫價的時機。



澳門娛樂博彩業中介人協會理事林繼光指出，澳門博彩業在過去半年表現疲弱，展望今年亦不見得有很多利好消息，基本上只得澳博在路氹的大型項目「上葡京」開幕。至於蓮花口岸遷往橫琴帶來的通關方便，或對零售業、飲食業等非博彩業的幫助較大，但對增加賭收未必有很大助力。



他續說，經濟氣氛差的環境下，內地豪客的博彩意欲相對大減，直接影響貴賓廳收益；至於中美貿易談判，雖然快將達成首階段協議，但往後的談判吉凶難料，對整體市道而言都形成一定的困擾。



美資博企競投或有暗湧



林繼光估計，當局最遲今年中便要提出《博彩法》修改議案以至賭牌競投細則。換言之，政府將要在澳門博彩業較弱勢的情況下啟動競投，叫價能力必然大減。



澳門現時兩間美資博企的掌舵人，與美國政商界關係密切，其中金沙大老闆艾德森更是共和黨主要金主，曾經豪捐五百萬美元資助特朗普舉辦總統就職典禮，被視為「侵粉」。外界因而揣測美資博企在澳門賭牌重新競投上或有暗湧。



林繼光說：「若因為中美貿易摩擦而打擊在澳門的美資企業，外國商人還有信心來投資嗎？我始終認為金沙和永利將會再次取得賭牌，但合約年期及條款未必再與其他博企劃一。但美資博企命運如何，始終要等美國大選後才會明朗。」



澳門大學工商管理學院副教授蕭志成，則對澳門博彩業前景保持樂觀，「一九年的賭收持續下跌，源於一八年的賭收超出預期，拉高基數。去年初，我已經分析澳門全年賭收，理想的話可以升百分之五至六，如受外圍因素影響，下跌幅度大約百分之二至三。如今錄得按年下跌百分之三點四，與我的評估相差不遠。」



蕭志成續說，上屆政府將新賭牌競投的準備工作交棒現屆政府，相信與經濟前景不明朗及日本開賭等有關，希望以靜制動。對於外界認為當局已錯失最佳叫價時機，他認同「可能叫唔到最高價」，但實際上所謂「辣招」集中在非博彩項目、員工福利等支出，相關金額比起博彩收益，所佔百分比很少。故此，就算「減辣」，亦不會影響澳門整體發展。



