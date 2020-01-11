﻿投票前民調：蔡英文大幅領先 台大選蔡韓今世紀對決

今日是台灣的總統及立委大選，三名總統候選人分別舉行選前之夜的造勢晚會，作最後衝刺拉票。爭取連任總統的蔡英文昨晚在台北凱達格蘭大道，舉行壓軸一場造勢晚會，現場參與人數於晚上九時已超過三十萬人。此外，民進黨昨晚在高雄鳳山的晚會亦有逾二十五萬人參加；而國民黨總統候選人韓國瑜則返回出任市長的高雄舉行造勢晚會，大會晚上九時許的統計約有三十萬人。綜合上年十二月份不同機構的最後一次民調，蔡英文的支持度大約領先韓國瑜二十個百分點，相差約三百萬票。



蔡英文昨日全日都有拉票活動，期間提到「四個不要」，包括不要懷疑自己、不要低估對手、不要分散力量，以及不要仇恨對方，因為國民黨支持者及民進黨支持者其實都是「家人、親友與朋友」。她又提到「三個一定」，包括一定要回家、一定要拉票，及一定要投票。



蔡英文昨晚出席完高雄的造勢晚會後，返回台北，與副總統候選人賴清德壓軸會師在凱達格蘭大道。主辦方指，現場人數截至昨晚九時已逾三十萬人。現場的支持者不時高喊「蔡英文當選」及「二○二○台灣要贏」等口號，又揮舞旗幟，大道一時變成一片旗海。同時，民進黨指昨晚在高雄鳳山的晚會亦超過二十五萬人參與。



有與會人士表示，許多人前晚參加韓國瑜在凱達格蘭大道的造勢大會，認為蔡英文在氣勢上不能輸於對手，因此特意前來支持；也有人形容，香港反修例風波令其知道捍衛台灣主權的重要性，因此支持蔡英文連任總統。



韓國瑜前晚在凱達格蘭大道舉行造勢大會，據悉超過一百萬人參與。他昨午在南投拉票後，返回執政的高雄市，參加最後一場造勢晚會。主辦單位於晚上九時計算，現場人數已達三十萬人，不少人揮動青天白日滿地紅旗，穿上印有旗幟的服飾，不時呼應台上發言的人士，高叫「挺韓」及「韓國瑜當選」等口號。



韓國瑜高雄造勢最後衝刺



有參與晚會的高雄市民指，韓國瑜為人清廉，肯做實事，認為他即使擔任高雄市長的任期未滿便離開，也不是問題，形容一間公司的分區經理去擔任總經理，反而會更照顧原本的分區。



親民黨總統候選人宋楚瑜，昨晚也在台北競選總部舉行造勢晚會，晚上八時許約五千人參加，而鴻海集團創辦人郭台銘亦到場支持。



此外，嘉義高鐵站昨日上午出現人潮，幾乎每班列車都爆滿。嘉義高鐵站表示，人數比平時多，相信不少是返鄉投票的民眾。



綜合上年十二月份不同機構的最後一次民調，蔡英文的支持度大約領先韓國瑜二十個百分點，相差約三百萬票。但也有分析指，今屆選舉的形勢完全不同於上屆，充滿變數。台灣當局預料，最快今晚十時完成開票。