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﻿台警搗地下「菜」「魚」競選賭盤

2020-01-11 列印
■義工們昨日為票站進行準備工作，圖為新北市的票站。美聯社
台灣警方圖片
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　　台灣警方昨日在金門查獲一個有關台灣的總統選舉的賭盤，拘捕一名主要嫌疑人，指其以兩位總統候選人的諧音「菜」和「魚」為代號，接受不特定的賭客在賭博網站下注，並在現場查扣二十七萬新台幣現金（約七萬一千港元，左圖）等證物。

　　據台灣傳媒報道，台灣金門警方接獲相關情報，在金門查獲有關總統及副總統選舉的賭盤，拘捕一名主要嫌疑人，指其租用一間民宅作為掩護，透過朋友間的相互介紹，使用微信作聯絡方式，並以兩位總統候選人的諧音「菜」和「魚」及政黨顏色為代號，接受不特定的賭客在賭博網站下注。警方又指，檢視嫌疑人使用的賭博網站帳號後發現，其最近用作不同賭盤的六筆下注金額，達二十多萬新台幣（約五萬多港元）。

　　此外，警方又在現場查獲二十七萬新台幣現金、十本帳薄、七部手機、存摺等證物。
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