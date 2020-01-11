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男子晾衫墮樓 牀褥保命

2020-01-11 列印
　　香港仔發生晾衫失足墮樓，事主幸牀褥保命意外。一名男子昨午在住所晾衫期間失足墮十多層樓下平台，幸落在一張棄置平台厚牀褥上，報警送院後未有性命危險。警方調查後相信案件無可疑。

  大難不死事主姓李，四十一歲，據悉居住鴨脷洲大街一四五號僑民大廈十四樓一單位。昨午四時許，他獨自打開窗門準備晾衣物期間，疑身體伸得太出窗外失平衡，直飛墮二樓平台，幸當時平台上有一堆廢置物品及一張厚牀褥，事主不偏不倚落在牀褥上，卸去大部份衝力得以保命，手腳輕傷。

　　街坊聽到一聲巨響發現報案，警方及救護員到場，救護員為傷者急救後送往瑪麗醫院，救治後情況穩定。家人事後得知事主沒有性命危險十分安心及指事件不可思議。

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