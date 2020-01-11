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來港兩天身疑有傷 三歲內地童猝死

2020-01-11 列印
來港兩天身疑有傷 三歲內地童猝死
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　　一名近日有咳嗽、由東莞來港僅兩天的三歲內地男童，昨凌晨一時許，被三十二歲的舅父發現昏迷九龍灣啟業邨啟賢樓外婆住所，報警送院後返魂乏術。據悉，其身材矮小母親四個月前獲單程證來港，母子遂寄住外婆的單位內。男童過去未曾到武漢，來港時有咳嗽但沒有發燒，家人自行到藥房買咳藥水給其服用，見咳嗽有改善便沒有看醫生。童母驚聞噩耗傷心嚎哭，需由死者舅父安慰。

　　消息稱，男童身上有不尋常傷痕，警方將剖屍以確定其死因及是否有可疑成份，案件暫列有人送院時死亡。由於死者生前患有咳嗽，在武漢新冠狀病毒陰霾下，房屋署事後派員到現場走廊灑藥水消毒（見圖）。



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