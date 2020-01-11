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兩賊闖酒店劫內地女6000元

2020-01-11 列印
■一名內地女子報稱在酒店房間內遭兩名賊人打劫。
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　　深水埗一間酒店發生劫案，一名內地女子報稱在房間內遭兩名賊人襲擊，並劫去逾六千元現金。警員到場兜截疑人無果，女事主被帶返警署協助進一步調查。

　　現場為大南街一間酒店，昨凌晨零時許，警方接獲一名三十五歲姓廖內地女子報警，她聲稱在下榻的酒店房間內，兩名賊人闖入，並揮拳毆打她，復劫去其約六千五百元現金後逃去。

　　警員接報到場，女事主稱兩賊均穿黑色上衣，戴口罩及手套；其中一人身材肥胖，戴眼鏡，另一人身材瘦削。警員在附近兜截疑人，但沒有發現。輕傷女事主拒絕送院，警員經初步調查，將案件暫列行劫，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕，女事主則被帶返警署協助調查。警方稍後翻看閉路電視錄影追緝賊人歸案。

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