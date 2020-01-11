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去年發放交通補貼19億每月平均220萬人受惠

2020-01-11 列印
■運房局表示，去年全年發放約十九億元交通補貼。
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　　運輸及房屋局昨日向立法會交通事務委員會交代「公共交通費用補貼計劃」，指去年全年發放了約十九億元補貼，每月平均受惠人數約二百二十萬，每月人均補貼額約七十三元。

　　運房局表示，全年平均有近七成半人，每月取得一百元或以下補貼，只有少於半成人，即約十二萬人，每月平均領取到二百元以上補貼；平均超過八成市民於三個月限期內領取補貼，涉發放額的九成。此外，有近三百名未有在三個月內領取補貼的市民，曾經透過臨時特別安排補領，涉及約二點一萬元。

　　運房局承認，難以單從市民的出行習慣或實際公共交通開支，準確分辨出從事水貨活動人士，又指每月平均公共交通開支超過二千元的八達通用戶數字，在去年有輕微增加，但一直維持在低水平，強調局方會繼續密切留意計劃實施情況，並檢討相關問題。

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