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「海洋公園保育日」 助認識馬蹄蟹

2020-01-11 列印
■四成五受訪者不知香港本土存在馬蹄蟹。資料圖片
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　　香港一種最常見的馬蹄蟹品種中國鱟，在去年初被國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄列為瀕危級別。香港海洋公園保育基金，去年十一月訪問逾千名香港市民，發現四成五受訪者不知道香港本土存在馬蹄蟹，近九成人不知道中國鱟列為瀕危物種。

　　海洋公園將於今、明兩日舉行「海洋公園保育日」，以馬蹄蟹保育作主題，設有「馬蹄蟹探知館」，參觀者除可認識馬蹄蟹與香港在文化和歷史上的聯繫，也可利用AR擴增實景體驗，認識馬蹄蟹的習性。海洋公園亦會將今日的入場門票收益，全數撥捐保育基金，支持香港及亞洲地方的野生生態保育工作。

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