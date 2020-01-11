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駱惠寧會董建華　商解決香港矛盾

2020-01-11 列印
　　中聯辦主任駱惠寧前日下午會見全國政協副主席、前特首董建華，雙方就當前香港社會形勢、如何解決香港深層次矛盾和問題、促進香港更好發展等進行深入交流。

　　中聯辦網站昨日刊出兩人會面的報道，指駱惠寧拜會了董建華，並向他致以新年祝福。駱惠寧在會面中表示，董建華是香港特區首任特首，為貫徹落實「一國兩制」方針和《基本法》，推動香港「一國兩制」實踐做出了歷史性貢獻。他又指，董建華擔任全國政協副主席以來，為國家和香港的發展進步盡心竭力，令人敬佩，希望董建華今後繼續為香港的繁榮穩定發揮積極作用。

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