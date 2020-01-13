慌逃跌銀包 警速破案 劫千萬酬八千 少年僱傭兵團落網

警方閃電偵破尖沙咀內地珠寶商人被劫一千萬元案。探員憑其中一名疑犯在劫案現場遺下一個銀包追查，拘捕三名年僅十六歲的少年劫匪，有人仍在求學。警方調查發現，三人被犯罪集團各以八千元報酬利誘犯案，行動中起回少量贓款，相信有三名主腦挾款在逃。



油尖警區助理指揮官（刑事）曾仲斌表示，前日四名賊人在尖沙咀漆咸道南毆劫一名內地珠寶商人，劫去事主行李篋內總值港幣一千萬元的外幣，當中包括英鎊、美元、歐羅及加拿大元。



劫案中，一名疑匪慌忙逃走其間遺下銀包及身份證在現場，油尖警區重案組探員翻看附近一帶閉路電視錄影，以及追查疑匪遺下現場銀包，深入調查後，相信案中有六名匪徒，四人落手行劫，另外兩名同黨在現場附近負責「睇水」。



警拘三人 起回少量贓款



探員鎖定目標疑人後，前晚採取拘捕行動，拘捕三名十六歲少年，起回少部份贓款。警方稱，被捕三名少年自小便認識，部份人仍在求學，部份有黑幫背景。其中一名被捕少年，在劫案當日一度折返現場尋找銀包。警方相信，他們每人收取主腦八千元酬勞犯案。案中大量贓款仍未尋回，相信仍在三名漏網主腦手上，警方仍追緝贓款下落。



三主腦疑挾款逃



事主為三十九歲姓黃內地珠寶商，前日早上六時許，他攜帶一個行李篋，內有總值一千萬港元的外幣，由潮州來港擬準備買貨。事主乘搭港鐵抵尖沙咀站，步出B3出口，徒步至漆咸道南二十五號海景大廈對開時，被五名賊人搶劫，其間事主遭賊人揮拳打傷後劫去行李篋及巨款。警方接報到場，在現場檢獲一個銀包，內有一張本地男子的身份證，檢走調查及翻查附近大廈及店舖的閉路電視錄影追緝賊人。據悉，黃在尖沙咀漆咸道南溫莎大廈設有寫字樓，案發時正返回公司途中。



