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元朗遊行指林卓廷引發721襲擊

2020-01-13 列印
　　約二百人昨午在元朗遊行，指控立法會議員林卓廷引發721暴力襲擊事件。遊行人士大部份穿白衣、戴鴨嘴帽，於下午二時許在元朗西鐵站地面出發，遊行到元朗警署，沿途揮動國旗，防暴警員協助開路。警方派代表接請願信。遊行發起人表示，遊行訴求是要求警方就721暴力襲擊事件拘捕林卓廷，又指當晚事前有人聲言要「光復元朗」，光復字眼令人感被挑釁，故響應當晚穿白衣到雞地附近聚集，但無參與打人。有遊行人士認為，林卓廷當日帶領黑衣人乘搭西鐵，到元朗挑釁居民，引發721事件，白衫人才帶備藤條到站內保護家園。

　　立法會議員林卓廷批評有關指控是抹黑、完全失實，「我未到元朗前，白衣黑社會份子已開始襲擊普通市民。」他又指，警方早前以證人身份邀請他協助調查。

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