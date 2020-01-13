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春節普通科門診服務擴至18區

2020-01-13 列印
　　香港踏入冬季流感高峰期，農曆新年將至，假日期間不少私家醫生放假，市民求診不容易。政務司司長張建宗表示，以往只有十四區有普通科門診在農曆新年假期期間維持服務，今年為便利有需要的市民，以及減低公立醫院急症室的負荷，醫管局會把服務擴展至全港十八區。

　　張建宗發表網誌指，本港已踏入冬季流感高峰期，加上市民非常關心武漢肺炎個案，政府會提高戒備，第一時間因應最新資訊和評估採取行動。

　　張鼓勵市民在冬季流感高峰期，善用私人執業醫生和私家醫院提供的服務。同時，不同醫生組織亦呼籲，私人執業醫生在長假期期間開診，及在冬季服務高峰期期間，延長每日應診時間。

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