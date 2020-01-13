春節普通科門診服務擴至18區

生物學期刊《Cell Reports》最新一篇研究發現，結合兩種可延長壽命的方法，能將蠕蟲的生命延長五倍。雖然研究人員還在了解當中的原理，但對人類延長壽命有突破性的發現，就是人類的平均壽命由八十歲延活到四百歲已非奇事。如果將來大家都有四百歲命，今天你又會怎樣處理自己的人生？ 聖經提過最長壽的人是瑪土撒拉，其壽命高達九百六十九歲，較人類始祖亞當長三十九歲。另外，有研究人類文明的學者認為，四十七億年的地球不會唯有我們現在這段文明；按瑪雅人的歷史觀，人類第一個文明叫「根達亞文明」，那時的人只有一米高，男人有三隻眼，能預測未來，據稱還有超能力，而他們的壽命就有三四百歲。然而幾高文明...

2020-01-13