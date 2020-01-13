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主持街馬起步禮 張建宗被噓

2020-01-13 列印
　　「香港街馬二○二○」昨日清晨在港島及九龍東舉行，為本港上年六月爆發反修例事件以來，首次在街頭舉行大型體育活動。賽事分為三十二點一九五公里及十公里賽，有近七千三百名跑手參加。政務司司長張建宗在東區走廊主持起步禮，他致辭期間，有跑手向他報以噓聲，以及高喊反修例口號。賽事開始後，有人用水槍向主禮台射水，並疑似射中張。主辦單位表示，台上嘉賓未有被水槍噴中，而張的新聞秘書亦否認司長被水噴中。

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