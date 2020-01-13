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李慧琼指內會被騎劫 望停止拉布

2020-01-13 列印
　　民建聯主席李慧琼指立法會內會被「騎劫」，呼籲盡快停止內會的「拉布」，好讓產假法例修訂盡快實施，令產婦受惠。

　　李慧琼昨日出席活動時表示，現時內會被「騎劫」，法案委員會亦無法正常運作，令部份法案未能完成審議，並指相關做法是「無辦法之中的辦法」。

　　她又呼籲內會的「拉布」盡快停止。自由黨黨魁鍾國斌前日出席電台節目時表示，建議政府承諾將法案交付事務委員會處理只屬單次安排，又認為民主派不應「騎劫議會」，籲雙方對話。

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