﻿入境學院在職訓練課程﻿ ﻿資歷等同學士或副學士﻿

入境處將於第一季公開招募入境事務主任，處方的入境事務學院更會為主任新血和及在職入境事務助理員開辦兩個入境管制及事務訓練課程，並獲資歷架構認可，等同學士學位及副學位資歷。入境處處長曾國衞表示，處方課程獲專業認證資格，大大鼓勵及促進人員終身學習，持續進修，提升自身知識水平和競爭力，吸引更多年輕人投考入境處。



入境事務學院是香港首個提供入境管制及事務訓練課程，兼在香港學術及職業資歷評審局獲取資歷評審資格的專業學院。獲學院頒發專業證書或文憑的入境處人員，日後在大專院校進修時可申請豁免學分。



早在一八年，入境事務學院與公大李嘉誠專業進修學院協辦的入境事務助理員職系訓練課程，取得評審局資歷架構認可資格，累積千多人受惠。



入境處處長曾國衞表示，為進一步提升部隊質素，及促進人員的個人發展，入境事務學院去年開始展開籌備工作，以課程營辦者身份自行開辦兩個入境管制及事務訓練課程，成功獲取評審局資歷架構的認可資格。



引入大專院校師資



其中以新入職入境事務主任為對象的入職訓練課程《入境事務及管制管理專業文憑》，獲認可為資歷架構第五級別，相當於學士學位同級的資歷。專供在職高級入境事務助理員和總入境事務助理員修讀的在職訓練課程《出入境管制及旅客出入境檢查專業文憑》，獲認可為資歷架構第四級別，等同副學士學位及高級文憑同級的資歷。



曾表示，在籌備課程中，學院不斷檢視課程內容及教學形式，引入大專院校師資，務求提升入境處人員專業水平。他相信，課程獲納入《資歷名冊》後，有助推動同事們持續進修，終身學習，提升自身的知識水平和競爭力，「資歷評審局的要求是很高，證明我們在教學內容及師資等各方面也達到一定的水平。」入境處未來繼續將內部不同訓練課程申請列入《資歷名冊》，持續提升人員的素質，專業性和競爭力。



入境事務學院「資歷認證課程」證書頒發典禮上周舉行，共六十九名學員，包括二十九名入境事務主任及四十名入境事務助理員獲頒授證書。有學員表示，課程由大學講師、前紀律部隊人員及大律師等擔任導師，令他獲益良多，決心持續進修。



