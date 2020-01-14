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海洋公園 鯨豚表演成追憶

2020-01-14 列印
集體回憶 海洋劇場
瘋狂過山車
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        海洋公園自一九七七年初開幕至今，陪伴不少香港人成長，但近年遊客減少導致多年虧蝕，園方決定向政府尋求撥款，重新打造新設施和景點，十二項「陳舊」或「過時」遊樂設施或節目，包括由動物擔綱演出的「海洋劇場」、甚受年輕人喜愛的「瘋狂過山車」、「滑浪飛船」、「中華鱘館」、「海洋摩天塔」、「幻彩旋轉馬」及「昇空奇遇」等將被拆卸，勢將成為港人的集體回憶。

　　近年國際反動物表演之聲響亮。海洋公園公司行政總裁李繩宗說，園方是動物保育基地，關注動物的福利，對飼養動物資料的透明度高，一直定時公佈資料。公園董事局主席孔令成說，明白部份市民重視集體回憶，但部份陳舊設施的維修費高昂，令經營成本大增，他承諾：「replacement（代替設施）一定好玩過以前嗰個。」

　　園方指，在推行更新遊玩設施期間，會分階段關閉舊區並推出新區，不會把整個公園關閉，並全年無休開放。
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