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190賀年食品樣本全部過關

2020-01-14 列印
　　賀年食物應市，大家小心選擇，避免禍從口入。食安中心為市民把關，最近完成一項有關賀年食品的時令食品調查，一百九十個樣本全部通過檢測。中心從不同零售商抽取糕點、油器、糖果、湯圓、瓜子及海味等樣本作化學、微生物及營養成份測試，所有樣本通過測試。

　　但中心發言人提醒業界，在配製食品時須遵從有關法例規定，適當地使用法例准許的食物添加劑。零售商應向可靠的供應商採購食物，了解所接收物料和製成品的質素，確保材料符合法定標準。中心又提醒消費者在購買糕點及小食時，要留意包裝是否完好和食用期限，並了解食物中的糖、鹽及脂肪等含量。

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