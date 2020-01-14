﻿泰確診新型肺炎個案﻿ ﻿患者為遊曼谷武漢婦﻿

武漢爆發新型冠狀病毒肺炎至今，累計有四十一宗病例，一人死亡，七人治瘉出院。泰國衞生部門昨公佈，確診當地首宗新型冠狀病毒感染個案，患者來自武漢。而在香港，截至昨午再增一宗懷疑武漢肺炎個案，累積至六十八宗，其中五十六人已出院。食衞局副局長徐德義昨早聯同衞生署及醫院管理局代表前往武漢，了解當地疫情。有專家預計，本港一周內做到針對新型冠狀病毒的快速測試。



泰國公共衞生部公佈，一名六十一歲中國女子在新曼谷國際機場被揭發高燒，本月八日被送到曼谷附近暖武里府一間傳染病研究所接受治療。化驗結果顯示，她對新型冠狀病毒呈陽性反應。與婦人同一航班上的十六個緊密接觸者，經檢測對新型冠狀病毒呈陰性反應。患者其後逐漸康復，現在已經沒有發燒或呼吸道感染徵象，可以出院，準備短期內返國。今次是中國以外首宗武漢肺炎病毒感染個案。



食衞局副局長徐德義，聯同衞生防護中心傳染病主任張竹君，以及醫管局總感染控制主任賴偉文等，昨早抵達武漢，了解武漢肺炎病例群組個案的情況、防控措施和臨牀處理，並於今日返港。政府未有公佈今次行程，徐在武漢機場亦未回答在場記者提問。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新型冠狀病毒的基因排序組合與「沙士」有近八成相似，但並非「沙士」變種而成，估計本港可在一周內做到針對新型冠狀病毒的快速測試，屆時可百分百確認本港的懷疑個案是否受病毒感染。



許坦言，本港有時候是要透過內地傳媒報道，才能取得資料，中港兩地通報情況有差異，期望從官方得到更多資料。他指，要截獲病毒來源才能控制疫情，暫時未能確認可用哪種藥物，在此之前都不可排除危險性。他稱，現時不明肺炎的十四天潛伏期，只是參考「沙士」及中東呼吸綜合症，而根據世衞標準，在病毒潛伏期兩倍的日子內沒有新增個案才算得以控制疫情。



世衞表示，有證據顯示疫情與當地華南海鮮批發市場有關，市場已關閉，目前未有醫護受感染。世衞又稱，無明確證據顯示武漢肺炎會人傳人，故不建議因為疫情而對中國實施任何旅遊或貿易限制。



