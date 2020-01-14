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旺角食肆凌晨遭扑玻璃搶劫

2020-01-14 列印
　　旺角一家食肆昨晨遭匪徒以硬物擊毀玻璃門爆竊，損失現金四萬一千元。昨晨七時許，一隊警員巡邏至洗衣街一百五十三號地下一海鮮菜館對開，發現菜館玻璃門粉碎，望向店內收銀機被撬開，懷疑發生爆竊案，於是通報上峰及聯絡負責人返店助查。三十歲姓葉負責人接通知折返店舖點算後，證實損失現金四萬一千元。

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