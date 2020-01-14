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周焯華2000萬捐中國殘疾人基金會

2020-01-14 列印
周焯華2000萬捐中國殘疾人基金會
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　　澳門太陽城集團行政總裁兼董事周焯華昨日於澳門舉行支票遞交儀式（見圖），向中國殘疾人福利基金會贈予二千萬元人民幣支票善款，雙方其後交換「集善扶貧健康行」項目簽約書，基金會又向周焯華頒授特邀理事聘書及捐贈證書，以表謝忱。周焯華表示，非常高興有機會實踐初心，為祖國扶貧事業作出貢獻，又指會一如既往繼續關注和支持內地殘疾人事業發展。

　　「集善扶貧健康行」是中國殘疾人福利基金會開展的全國性健康扶貧公益活動，主要資助全國白內障復明、骨關節手術、孤獨症兒童康復等專案。是次善款將會為中國西部十四個省區的深度貧困地區，提供醫療協助，為更多患者解除病痛，又會幫助困難家庭解決「因病致貧、因病返貧」的難題。

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