﻿理大重開校園多處未復修﻿ ﻿出入口閘機僅過渡方案﻿

兩個月前經歷警民衝突後一度封閉近兩周的理工大學，昨日下學期正式開學，會先進行考試，下月三日起才授課。校方在多個出入口加裝閘機，學生教職員須拍卡才能進入校園。A座出入口有外籍保安駐守，保安明顯加強。校方表示，增設出入閘機是過渡方案。



對於要拍卡出入理大，有教職員認為新安排可以接受，又指新措施比以前更安全，「坐港鐵都用八達通入閘啦」。亦有教職員戴口罩上班，擔心校內有殘餘催淚煙或化學物質。有內地生認為其他院校都是人手登記，人員流動較慢。亦有理大學生表示，新安排很不方便，感覺很不舒服，情況似坐監。



反修例風波衝突期間，出現衞生問題的VA座飯堂，昨早重開，全部枱椅、廚具及餐具已被更換。校方指已經消毒兩次，並取得相關許可。但有學生表示，早前看過飯堂出現蛆蟲的片段，有心理陰影，始終擔心食物安全有問題，以後都不會光顧，會到外面的餐廳用膳。



五層高的圖書館只有四及五樓重開，其餘樓層和升降機由於被水浸過，仍然需時維修。GA座，仍然需維修和消毒，英文系、工程系和護理系教職員要到其他地方辦公。D座一度被縱火的牆身留有被熏黑損毀痕迹待維修。



擺放過汽油彈和雜物的平台已經清理，泥土及植物重新種植。三A座室內運動場及示威者曾留宿的地方已經放回枱椅，準備用作考試場地。連接紅磡港鐵站的P座行人天橋入口有工人仍在施工，還未開放。M座地下、「創新館」及一間咖啡店玻璃嚴重損毀被圍封；泳池仍然維修未能使用。通往Z座的行人天橋，曾有示威者游繩逃走橋面，因曾被縱火需時訂購物料維修及接受相關部門檢測。



