駱惠寧訪廣州 商大灣區發展

開園四十三年的海洋公園，曾是港人和遊客的熱門景點，但面對鄰近地區大力發展各類型主題公園，不進則退之下，海洋公園逐漸褪色，入園遊客持續下跌，導致連續四年出現赤字。昨天園方與政府公佈推出總值逾一百零六億元的「全新定位策略發展計劃」，所費不菲，是否能夠令海洋公園重現活力，必須經過公眾討論，凝聚共識，才好去馬。 以展示動物或擔當表演的樂園，落後於當今主題樂園的主流，亦受愛護動物組織非議。加上面對內地和東南亞多不勝數的主題公園競爭，海洋公園現在才向政府求救，只能說，遲做好過不做，否則虧損如雪球愈滾愈大，將難起死回生。 從昨天園方公佈的大變身計劃，將建設七個新的主題區，但概念是否追得上...

2020-01-14