廣東省黨員教育網昨報道，李希代表廣東省委、省政府對駱惠寧一行訪粵表示歡迎，對香港中聯辦長期以來給予廣東工作的大力支持和對粵港合作的指導幫助表示感謝。他指出，廣東將加強與香港中聯辦交流對接，共同落實好總書記、黨中央決策部署，全面準確貫徹「一國兩制」方針，攜手推進粵港澳大灣區建設，為香港保持長期繁榮穩定、更好融入國家發展大局作出應有貢獻。
駱惠寧訪廣州 商大灣區發展
廣東省黨員教育網昨報道，李希代表廣東省委、省政府對駱惠寧一行訪粵表示歡迎，對香港中聯辦長期以來給予廣東工作的大力支持和對粵港合作的指導幫助表示感謝。他指出，廣東將加強與香港中聯辦交流對接，共同落實好總書記、黨中央決策部署，全面準確貫徹「一國兩制」方針，攜手推進粵港澳大灣區建設，為香港保持長期繁榮穩定、更好融入國家發展大局作出應有貢獻。
海洋公園 鯨豚表演成追憶
海洋公園自一九七七年初開幕至今，陪伴不少香港人成長，但近年遊客減少導致多年虧蝕，園方決定向政府尋求撥款，重新打造新設施和景點，十二項「陳舊」或「過時」遊樂設施或節目，包括由動物擔綱演出的「海洋劇場」、...
2020-01-14
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游說英勿用華為設備 美擬停用千架華製無人機
美國政府憂慮，北京當局或會利用中國製造的民用無人機，在美國從事間諜活動，計劃永久停用商務部近千架無人機。此外，美國政府昨日派代表團到倫敦，游說英國在電信網絡升級的時候，不要使用中國電訊設備製造商華為的設備。 外電引述知情人士表示，美國內政部經評估認為，北京很可能利用中國製民用無人機，在美國從事間諜活動，現考慮停止使用部門約一千架無人機。報道指，不少官員反對這項計劃，認為花費政府大量時間和金錢。例如魚類和野生動物服務處指出，禁令會導致部門無法以無人機監察山火情況。有官員則指，華府一直希望使用美國生產的無人機，但這需要花費數年才達成。 內政部現在有約一百二十一架中國企業「大疆創...
2020-01-14
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預防哈里大爆黑材料 英皇室舉行危機峰會
各方密切注視英女皇伊利沙伯二世、皇儲查理斯、威廉王子和哈里王子當地時間周一在諾福克郡皇室莊園內舉行的「危機峰會」。內幕人士透露，哈里和夫人梅根正考慮接受電視台訪問。白金漢宮擔心，如果他們得不到想要的東西，他們可能會「爆料」力數皇室不是，到時會對皇室帶來更大損害。 威廉和哈里王子的朋友、ITV電視台記者布拉德比警告稱，哈里和梅根正考慮接受電視台訪問，公開講述他們決定放棄皇室「高級成員」角色的理由。布拉德比沒有詳細透露或揣測哈里夫婦在訪問中會說甚麼；皇室中人卻擔心，他們可能會講皇室壞話，例如把皇室家庭標籤為「種族主義」及「性別主義」。他又指，皇室希望能與哈里夫婦達成「合理的協議...
2020-01-14
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弧形露台賞景 比華利山寬廣廳堂柔和溫馨
跑馬地比華利山樓齡逾30年，屬區內少有具規模的屋苑。市場一向盤源不多，今次為大家介紹的放盤，實用面積1083方呎，賣點是位處極高層，露台不但前望大坑一帶市景，更能遠眺部分維港海景。 比華利山於...
2020-01-14
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市場憧憬美企盈利漲 業績期臨近 杜指升54點
中美本周將簽署首階段貿易協議，加上中東局勢紓緩，市場又憧憬美企上季業績回升，美股周一開市表現平穩，杜指早段上升68點報28892點，納指亦升43點報9222點，標普指數升54點報3283點。港股昨收報...
2020-01-14
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難得「米」
熱刺目前有攻擊王牌哈利卡尼受傷長唞，領隊摩連奴又堅稱沒有收購前鋒的計劃，球隊攻力令人擔心。該隊今晚英格蘭足總盃第三圈重賽，主場對英冠米杜士堡沒有必勝把握，不妨冷敲客勝！（香港時間周三凌晨4:05直播） 今季各賽事攻入十七球的中鋒哈利卡尼，因為左腳大腿肌腱受傷至少要休養四個月，鋒線兵源捉襟見肘，外界一般認為球隊會在冬季轉會窗物色前鋒補充兵力。不過領隊摩連奴澄清道︰「我目前沒有購買前鋒的計劃，因為球員的表現絕不失禮。」 熱刺鋒將狀態低沉 在卡尼傷缺下，熱刺近三場各賽事只入一球錄得一和兩負，唯一入球就是足總盃作客1:1逼和米杜士堡時取得。今仗預計摩帥繼續將入球重任交付予盧...
2020-01-14
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法國Toulon 港灣風情
法國沿岸是重要的停靠港口之一，這趟乘公主郵輪（Princess Cruises）最新旗艦星空公主號（Sky Princess），其中一站便是可通往普羅旺斯及蔚藍海岸的著名軍港土倫（Toulon），城中...
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韓片《上流寄生族》攬6獎提名 《小丑》華堅《星夢》雲妮 問鼎奧斯卡帝后
第92屆奧斯卡頒獎典禮提名名單，昨晚由影星John Cho和Issa Rae負責宣讀，《JOKER小丑》最威水，獲最多、共11項提名，包括：最佳電影、導演、改編劇本、剪接、聲音剪接、混音等獎項；而《從...
2020-01-14
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社論——善用百億 不要倒錢落海
開園四十三年的海洋公園，曾是港人和遊客的熱門景點，但面對鄰近地區大力發展各類型主題公園，不進則退之下，海洋公園逐漸褪色，入園遊客持續下跌，導致連續四年出現赤字。昨天園方與政府公佈推出總值逾一百零六億元的「全新定位策略發展計劃」，所費不菲，是否能夠令海洋公園重現活力，必須經過公眾討論，凝聚共識，才好去馬。 以展示動物或擔當表演的樂園，落後於當今主題樂園的主流，亦受愛護動物組織非議。加上面對內地和東南亞多不勝數的主題公園競爭，海洋公園現在才向政府求救，只能說，遲做好過不做，否則虧損如雪球愈滾愈大，將難起死回生。 從昨天園方公佈的大變身計劃，將建設七個新的主題區，但概念是否追得上...
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馬場浮世繪——張漢威司徒柏雄升任副練
馬會公布，昨日起即時發牌予張漢威與司徒柏雄出任助理練馬師，有效期至今個馬季結束。張漢威、司徒柏雄已分別獲派為容天鵬與沈集成效力。 馬場浮世繪
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