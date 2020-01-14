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駱惠寧訪廣州 商大灣區發展

2020-01-14 列印
駱惠寧訪廣州 商大灣區發展
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　　中聯辦主任駱惠寧履新一周後，先後拜會行政長官林鄭月娥、全國政協副主席董建華及梁振英。他前日（十二日）在廣州，與廣東省委書記李希、省長馬興瑞會面，圍繞推進粵港澳大灣區建設，和新時期粵港合作等進行交流。

　　廣東省黨員教育網昨報道，李希代表廣東省委、省政府對駱惠寧一行訪粵表示歡迎，對香港中聯辦長期以來給予廣東工作的大力支持和對粵港合作的指導幫助表示感謝。他指出，廣東將加強與香港中聯辦交流對接，共同落實好總書記、黨中央決策部署，全面準確貫徹「一國兩制」方針，攜手推進粵港澳大灣區建設，為香港保持長期繁榮穩定、更好融入國家發展大局作出應有貢獻。

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