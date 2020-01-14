  • 2020年1月14日 星期二
  • 18º
  • 80%
熱門： 高翔苑丹麥美人魚武漢肺炎魏駿傑海洋公園

日報新聞 > 港聞

美股中段升50點

2020-01-14 列印
　　美國本周股市首個交易日向好，杜指中段報二八八七三點，升五十點；納指則報九二二○點，升四十一點。滙控美國預託證券價格見五十九點五三港元，跌零點四二港元；騰訊則見四百零六點六六港元，升零點二六港元。紐約期金報每盎司一千五百五十二點七美元，跌七點四美元；紐約期油則報每桶五十八點三六美元，跌零點六八美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd