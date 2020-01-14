  • 2020年1月14日 星期二
  • 18º
  • 80%
熱門： 高翔苑丹麥美人魚武漢肺炎魏駿傑海洋公園

日報新聞 > 港聞

阻《逃犯例》會議被控 泛民七人續准保釋

2020-01-14 列印
　　去年五月立法會審議《逃犯條例》法案委員會中，建制派推舉石禮謙任主席時，與民主派多名議員發生衝突。事後七名民主派議員及前議員被控違反《立法會（權力及特權）條例》，案件昨在東區裁判法院再訊。

　　七名被告依次為新民主同盟范國威、朱凱廸、民主黨林卓廷、公民黨郭家麒、區諾軒、街工梁耀忠及人民力量陳志全，被控五項違反《立法會權力及特權條例》第十九（a）條，指他們於去年五月十一日，在立法會綜合大樓會議室一襲擊、妨礙或騷擾，在會議廳範圍內的議員陳恒鑌、周浩鼎及葛珮帆。

　　控方表示，由於前立法會議員梁國雄「搶文件」案中涉及的法律議題與本案有關，而該案將於五月十二至十三日才有裁決，故申請將本案押後至八月二十八日再訊。裁判官批准申請，七人以原有條件保釋外出。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd