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出席亞洲金融論壇 林鄭：港可續貢獻世界

2020-01-14 列印
出席亞洲金融論壇 林鄭：港可續貢獻世界
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　　特首林鄭月娥昨天出席亞洲金融論壇時表示，雖然本港近月經歷社會動盪和挑戰，但透過政府和港人努力，有信心可以跨越分歧，加上香港擁地理優勢，又是中國的國際金融中心，將為內地、地區，甚至全球經濟持續增長作出貢獻。她提到，去年九月本港在《全球金融中心指數》中，繼續排名第三，僅次於紐約及倫敦。

　　出席同一論壇的財政司司長陳茂波則指，留意到坊間關注本港社會不穩，會否影響本港金融體系及導致資金外流，他指政府已積極應對並展開工作，又指會適時推出紓困措施。陳表示，政府正積極尋找出路，希望重塑香港和諧前景。

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