林鄭：改善民生 60歲兩元搭車 十招紓困花百億 長生津增至3585元

反修例風波持續七個多月，政府擲一百億元，推出十項民生新政策，當中七項涉派錢，包括到六十歲可享「兩元乘車優惠」、長者生活津貼增至三千五百八十五元、失業或就業不足者獲額外三個月津貼、低收入者的強積金由政府代供半成、輪候公屋逾三年住戶獲津貼，以及改善政府外判工待遇，一半開支惠及長者，另一項涉改善勞工假期，兩項涉房屋。特首林鄭月娥說，新政策是為了改善民生，否認以納稅人金錢，為過去半年施政失誤「埋單」。



林鄭昨宣佈，「兩元乘車優惠」的受惠年齡由六十五歲降至六十歲，料額外六十萬人受惠，具體實行時間須作研究。勞福局局長羅致光說，調低乘車優惠年齡，與鼓勵就業措施一脈相承，減少市民交通支出，會有利就業。



推最多三個月失業津貼



政府將長者生活津貼的普通及高額津貼合二為一，每人劃一發放高額津貼的三千五百八十五元，料近五萬名長者每月可多獲九百一十元。而領取人資產上限亦提升至五十萬元。



政府會以試行方式，為輪候公屋超過三年、符合資格的一般申請住戶提供現金津貼，直至其獲得首次編派公屋為止，金額參考綜援租金津貼上限的一半，預算逾九萬個住戶受惠。政府又將放寬職津申請安排。



政府為失業者及就業不足者提供最多三個月的現金津貼，可望今年十月發放。當局會為月入少於七千一百元人士，代供百分之五強積金，料於二○二四年推出「積金易」（eMPF）中央電子平台後實行。同時，政府將改善政府外判服務員工待遇。



林鄭被問到推這些措施，會否令市民覺得用納稅人的錢，為政府過去半年的施政失誤「埋單」。她回應，這些是民生措施，為改善基層及退休長者的生活，政府沒有其他意圖或企圖。



各新政策涉一百億元開支，其中一半以上惠及長者。被問到為何沒有針對年輕人措施，是否收買長者人心，林鄭回應指，除了長者措施，其他措施沒特別年齡限制，強調會繼續推行青年措施。林鄭又主動提及，並非趕在下月《財政預算案》前公佈，指財政司司長陳茂波將公佈其財政措施。



民建聯批未惠及中產



民建聯表示，新政策反映有思維突破，但力度不足，多項政策是長期爭取的訴求，政府只稍作回應。民建聯柯創盛批評，措施只針對基層，未惠及中產。



公民黨質疑措施是「補鑊」，批評政策內容很多是倡議便趕領功。公民黨郭家麒表示，社會仍有很多矛盾未解決，質疑公佈措施是掩眼法，呼籲政府不要以為這些「小恩小惠」能收買人心，應盡早回應五大訴求。香港民研名譽總監鍾劍華認為，近期反修例示威相對平靜，政府或想趁機撫平市民的不滿，但效果未必明顯。