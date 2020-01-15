﻿讓全港僱員享一致假期﻿﻿ 勞工假倡逐步加至17日﻿

勞工界爭取延長法定假多年，政府一直無回應，但昨天特首林鄭月娥突然開綠燈。在其十項民生新政策中，包括建議將勞工每年的法定假期，由目前十二日逐步加至十七日。林鄭說，明白建議會引起營運成本上升，因此會聽取勞資雙方意見。



為了讓全港僱員享有一致的假期福利，處理社會上長期認為不公平的做法，政府建議將法定假期由現時的十二日，逐步增至十七日，與文員享受的公眾假期看齊。林鄭表示，明白會有僱主擔心增加假期後，令營運成本上漲，因此希望透過勞顧會商討，希望促成其事，估算有逾百萬名僱員受惠。她指，若一次過增加五日假期至十七日，料經營成本上漲百分之一點七。



中小企憂人手不足



她說，以往也能「拆掂」長時間未能達成共識的議題，如取消強積金對沖及增加產假，所以不要因為怕難或未有共識而不嘗試處理。勞顧會資方代表、香港工業總會名譽會長郭振華表示，若果政府落實方案，擔心會令中小微企人手不足。他舉例，部份食肆或會因人手不足問題，無法開舖，強調不是「錢的問題」，建議方案保持彈性，可豁免特定行業的員工放法定假期。



廠商會會長吳宏斌指，商界很難反對增加法定假期，而商家做生意都是「計數」，可能透過調整員工薪酬或工時，以抵銷人力成本。職工盟主席吳敏兒表示，各界就此訴求建議超過十年，政府現時才宣佈逐步推行，形容「不到位、太遲」。但她透露，資方就增加法定假期至十七日，已有準備，認為勞資成本不會上升至不可負擔水平。



過往任何勞工政策改動，政府先交勞顧會達成共識，現在未有勞資共識前就宣佈方向，社會福利界議員邵家臻質疑勞福局局長羅致光是否再次「先斬後奏」。



